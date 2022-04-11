继前期在智能交通领域和商业市场合作签约后，近日，华为技术有限公司与盛视科技股份有限公司在华为总部举行战略合作协议签约仪式。双方将在全球海关领域（包括海关、口岸和综保区/自贸区等）围绕产品和解决方案开发、市场推广、项目拓展、生态构建等开展全面深入合作，共同开创行业发展的新格局。华为海关和港口军团 CEO 荀速、盛视科技董事长瞿磊及双方高管代表出席了签约仪式。

盛视科技股份有限公司是智慧口岸 A 股第一家上市公司，专注于提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品。

本次战略合作的核心内容包括：

解决方案合作：包括智能卡口/云卡口解决方案、科技抗疫解决方案、AR 全景可视解决方案及其他解决方案的合作。

市场合作：在国内市场，通过双方联合解决方案推广，进行市场的联合布局、拓展，打造双方协同的增量效应。在国际市场，双方发挥各自优势，积极助力 “一带一路” 国家智慧口岸、智慧海关的建设。

项目合作：双方将依托市场洞察和布局，协同挖掘项目机会，分享项目信息、对重点项目形成联合项目小组进行项目的攻坚和落实。

生态合作：围绕口岸、海关领域全产业链进行双方生态资源的叠加，加速双方在智慧口岸、智慧海关领域的创新应用，提升双方联合解决方案的核心竞争力，共助行业数字化转型。

华为海关和港口军团 CEO 荀速在会上表示：“双方将以此次合作签约为新起点，一起聚焦通关和监管核心业务，通过数字孪生和新 ICT 技术，帮助海关将监管与贸易便利从矛盾体转为共生体，为企业提供最佳贸易便利体验，为政府创造最佳营商环境。”

盛视科技董事长瞿磊在会上表示：“双方将聚焦各自优势领域，充分整合双方资源，携手打造智慧口岸产业生态，实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标。”