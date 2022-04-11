近日，美克生能源完成数亿元 B 轮系列融资，其中 B+轮由 GGV 纪源资本领投。截至当前，美克生能源已经在一年内完成 4 轮融资。天使轮投资方为香港 X 基金及英诺天使基金；A 轮融资由源码资本领投、君联资本投资；B 轮融资由新创建集团旗下六脉资本领投，源码资本及君联资本跟投。

据了解，美克生能源的本轮融资将主要用于产品研发及市场拓展。现阶段美克生能源已从分布式光伏、储能市场切入，为高耗能企业、高新产业园区等用户侧场景提供 “源网荷储一体化” 解决方案，提升企业的综合用电效益。另外在消费端的充电、低速车等场景也有业务切入，比如在低速车场景下会将诊断算法植入到芯片中，从硬件层面提升电池安全管理效果。

美克生能源成立于 2018 年，是一家由归国科学家创立的高新技术企业。据了解，美克生能源核心团队均有超过 15 年以上的能源行业从业经验、来自行业头部企业及顶级学术机构，大都有多年留美经历，并拥有数项储能技术核心专利。

GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮说道：“在全球碳中和的大背景下，储能将成为必不可缺的 ‘基础设施’。美克生能源技术迭代迅速，团队成长速度极快，商业化也实现重要突破，我们期待美克生能源能够持续创新带领储能安全行业的发展。”GGV 纪源资本执行董事罗超补充道：“我们看到了能源消费结构从传统能源向新能源转型的大趋势，而应对风、光新能源的波动性和不稳定性，储能的重要性日益提升。我们非常看好美克生能源团队的技术创新能力和商业拓展能力，这两项 ‘硬实力’ 也是其在市场上最坚固的护城河。GGV 将持续关注和支持碳中和行业，也相信美克生能源能在碳中和大背景下大放异彩。”

美克生能源创始人兼董事长魏琼表示：“我们对研发投入的预算是没有上限的，我相信只有保持对科研的不断追求和探索，才能使美克生能源在能源领域的关键技术上持续实现突破，下阶段也希望有更多的科研人才可以加入到我们团队。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。