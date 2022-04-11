科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.04.04-2022.04.10）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

如果说上周有哪些海外科技创投事件值得我们关注，VerSe 的动向则绝对可以算得上是其中之一。也或者说，“头条投的头条正在成为头条” 这件/类事情相当引人注目。

表面上来看，这只是一家刚通过新融资踏入 50 亿美元估值门槛大关的印度初创公司。但如果把时间线拉长，却可以看到这个身为所谓 “印度版今日头条”DailyHunt 母公司的企业曾数次接受过今日头条母公司字节跳动的投资（并且包含一轮领投）。而除此之外，就 VerSe 而言，同字节跳动相似的是，该公司也推出了一款短视频应用，并且与 DailyHunt，这款名为 Josh 的短视频应用在该国内均占据着领先的市场地位。

当然，也不仅仅只是 VerSe。在创投界，乃至在印度，这样的现象并不罕见，如本栏目的另一些常客——曾被美团投资的印度版美团 Swiggy 以及获腾讯投资的 “东南亚小腾讯”Sea，并且这样的名单还会有很长。

归根结底，出现这种举动的原因并不难理解。毕竟作为一家公司，对另一家有着相同商业模式/产品定位的企业难免会更加了解一些，因而做出对其投资的举动也就再正常不过了。但如果在这样的举动之后，同样的剧本将继续上演，我们或许会从中收获更多的疑问：当这里存在一种通解的时候，其他的答案是否还有必要存在？

或许笔者在这里的观点有些理想化和二元极端，但这种西西弗斯式的轨迹却远不能完整书写下属于创业的故事。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度初创公司一季度融资规模超 2020 年全年水平：根据一份由印度媒体发布的统计数据指出，今年一季度期间，印度初创公司共获得了超 120 亿美元的融资。相比之下，其去年同期所获得的规模仅为 40 亿美元。

该媒体也表示，如果以这一规模为标准，该数字大致相当于印度初创公司在去年上半年期间所获得 121 亿美元的融资总数，且高于 2020 年全年 111 亿美元的水平。

据悉，此次超 120 亿美元的总融资金额大致由近 528 家初创公司的融资活动构成，其中包括 324 笔来自早期阶段和 123 笔来自成长期阶段企业的融资交易。此外，该数据也强调称，金融科技以 71 笔交易成为印度创投生态中最为活跃的领域，排在其后的分别为 SaaS、D2C、医疗健康以及教育科技。

CrediBook 获得 810 万美元 A 轮融资：CrediBook 成立于 2020 年，是一家由 YC 支持的印尼初创公司，总部位于雅加达，致力于通过提供花销、债务、收据等电子记账服务及简化用户订购流程等，帮助国内中小企业实现数字化转型。

数据显示，印尼现有 20 万批发商和 6500 万零售商使用 CrediBook 应用程序，公司的营收在过去半年增加了 7 倍。此外，自该应用程序投入市场至今，已累计记录超过 1200 万笔交易。

为应对持续攀升的市场需求，CrediBook 于 2021 年 9 月新推出了 CrediMart 服务，具体包括：支持 “先买后付”（BNPL）和提供物流解决方案等，用于简化端到端销售流程，满足批发商和零售商的在线订购需求。

The Parentinc 完成 2200 万美元 D 轮融资：The Parentinc 是东南亚的一家母婴 D2C 平台，主要为母亲群体提供内容社区和商业解决方案，这包括其母婴家居 D2C 品牌 Mama’s Choice 和母婴内容社区 theAsianparent。该公司表示，theAsianparent 目前已为是东南亚最大的在线育儿内容社区。据介绍，theAsianparent 月活用户已达 3500 万。

印度版今日头条母公司估值已达 50 亿美元：DailyHunt 的前身是两位前诺基亚员工于 2009 年推出的新闻聚合应用 NewsHunt。之后，该应用被 VerSe 在 2012 年收购，并于 2015 年时更名为 DailyHunt，目前为 VerSe 的旗舰产品之一。据介绍，DailyHunt 现拥有 3.5 亿月活用户，合作内容方达 10 万家，支持 15 种语言。

VerSe 旗下的另一款旗舰产品为短视频应用 Josh。据介绍，Josh 目前拥有 1.39 亿的月活用户，月播放量超 800 亿次。此外，VerSe 也推出了另一款名为 PublicVibe 的超本地化短视频新闻应用（大致可以看成是 DailyHunt 和 Josh 的结合体，主打周边新闻动态，但只支持视频形式）。据该公司表示，PublicVibe 的月活达到 500 万规模。

Gotrade 获得 1550 万美元 A 轮融资：Gotrade 成立于 2019 年，是新加坡一家股票投资交易服务商，并拥有提供投资市场资讯和支持即时股票买卖的 Gotrade APP。

Gotrade 允许用户以最低 1 美元的投资金额购入纽交所或纳斯达克上市的股票，且不收取交易佣金。当用户需用美元进行交易时，平台会负责按照实时汇率将当地货币存款转为美元，并从中赚得 0.5% 到 1.2% 的外汇兑换费用。Gotrade 用户还可以使用当即存入的资金进行投资，无需预存资金或缴纳保证金等。