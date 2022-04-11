4 月 11 日，印尼最大的互联网科技公司 GoTo 在印尼证券交易所挂牌上市。

据了解，GoTo 的股票代码为「GOTO」，发行价格定为每股 338 印尼盾。在本次 IPO 中，该公司共计发行 467 亿股 A 轮股票，市值约为 280 亿美元。而基于此，GoTo 也成为今年全世界最大的 IPO 项目之一。开盘后，GoTo 股价大幅上涨，其市值盘中一度突破 300 亿美元。

GoTo 首席执行官 Andre Soelistyo 表示，“作为印尼市场的领导者，我们的业务生态系统能够帮助解决印尼三分之二家庭的日常消费需求。我们的业务扎根于世界上最有潜力的区域之一，能够扛起印尼科技创新的大旗，我们非常自豪。” 目前 GoTo 平台注册用户超过 5500 万，同时已吸引超 1400 万商家和超 250 万的司机注册，正在为整个印尼社会带来更为便捷的移动互联网生活体验。

众为资本合伙人徐薇表示：“祝贺 GoTo 团队，恭喜 GoTo 成功上市！作为公司的早期投资人，我们陪伴和见证了 Tokopedia 和 GoTo 一路成长为东南亚科技巨头的发展历程。今天也印证了当年的投资逻辑，GoTo 团队对本土市场有着深度理解和运营经验。众为的投资决策结合了对该地区互联网经济竞争格局和增长拐点的长期研究。在过往与公司团队的交流中，他们始终保持开放、进取和接地气的创业姿态，在他们身上我们真切地感受东南亚创业者的拼搏精神。面对亚洲以及印尼互联网科技市场的巨大潜力，我们非常看好 GoTo 未来的发展前景。”

据悉，印尼作为世界第四大人口大国，人口结构年轻化，同时移动互联网渗透率已接近 80%，电商渗透率有较大的发展空间，因此印尼也成为全球增长最快的电商市场之一。GoTo 由印尼最大综合电子商务平台 Tokopedia 和印尼最大移动服务平台（出行、外卖、支付）Gojek 于 2021 年合并而成，形成东南亚首个集合电子商务、移动按需服务和金融服务三大应用于一体的生态系统。截至 2021 年 9 月，GoTo 平台交易总额达到 288 亿美金，借助合并后双方的优势互补，成为服务印尼超 2.7 亿人口的一站式综合生活服务平台。

作为长期关注亚洲新兴市场创新机会的代表投资机构，众为资本通过系统性对东南亚地区的互联网科技发展以及本土市场等方面进行研究，长期跟踪电商等互联网业态的增长拐点机遇，据了解，众为资本为其早期投资方，曾连续参与多轮对 Tokopedia 的融资。