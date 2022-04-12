data.ai 发布了 2022 年 3 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

三月份中国游戏厂商出海收入排行榜出现了多家厂商排名上升的情况，进一步挤压榜单腰部和尾部的位置。米哈游收入最高的海外国家 Top3 分别为美国、日本与韩国，获得 T1 国家玩家的喜爱与认可，令米哈游在 3 月榜单稳占冠军位置，其中《原神》在美国与日本的用户行为表现来看，在平均会话/用户取得了轻微上升，但活跃用户的平均会话时长对比上个月则稍微逊色。

在榜单腰部位置，有爱互娱急升 9 位，也是 3 月榜单中排名上升幅度最大的厂商，日本是其最重要的市场，放置少女的游戏时长明显提高，日本玩家粘着度和参与度提高，也可以预计 3 月的游戏数据（次留和 7 留）在日本市场可以承接 2 月份的成绩，进一步为长线的变现策略提供动力。不同市场的留存数据，可以侧面反映了该品类在当地市场的成熟度，有助运营团队优化变现策略，为游戏营造更符合市场环境的内容与活动。

至于在榜单尾部位置，云图微动凭借《Solitaire Home Design》在北美取得优异成绩，接龙、家装与解谜的热门玩法融合，加上符合北美目标用户审美的画风与美术质量，本月收入持续上涨，加上此游戏变现模式中的广告收入并未计算在榜单收入当中，因此可以大胆推测《Solitaire Home Design》在 3 月份为云图微动带来的收入甚为可观。

3 月游戏出海应用收入榜头部位置和上个月相比变化不大。Genshin Impact《原神》于 3 月推出 2.6 版本 “流风眷堇庭” 新角色、新活动和新区域，从而使其以出色表现继续领跑榜单。同样出自米哈游的 Honkai Impact 3《崩坏 3》在美日韩和港台等地区均获得不错的收入增长，排名再次大幅攀升 11 名进入榜单前 20。

有爱互娱的 Girls Chronicle《放置少女》凭借其在日本地区的强势表现，3 月收入大幅增长，环比增长 88%，排名较上月提高 9 名并挺进前 20。龙腾简合旗下帝国养成 RPG《King‘s Choice》继续保持收入的快速增长，3 月收入环比增长 25%，排名上升 6 名，成功挤进 Top30 榜单。RPG 游戏 Call Me Big Boss《叫我大掌柜》在 3 月日本收入增长 29% ，助其成功挺入出海收入榜，排名第 27 名。

注：上述数据基于 data.ai 对截至 2022 年 4 月 6 日的所有时间段的当前估算数据。