首家由 AI 赋能的聚合数据公司 data.ai（原 App Annie）于近日重磅发布 “2022 年度发行商大奖 “，全面展示过去一年中全球移动市场表现最为成功的发行商动态。总的来看，此次中国厂商延续了往年高歌猛进的势头，再次给出了亮眼业绩表现，并力压美国成功位列 “全球 52 强发行商” 入围数量之首，成为过去一年里全球移动市场中当仁不让的 “领头羊”。

data.ai 大中华区负责人郑伟达在近日召开的榜单媒体沟通会上表示，“我们为中国厂商过去一年取得的巨大成功感到骄傲，对移动产业来说，2021 年是破纪录的一年，中国已成为全球最发达的移动市场，中国移动厂商也将继续领跑全球。”

移动优先已成主流趋势，游戏、社交应用依然最受欢迎

2021 年是破纪录的一年，受疫情的影响和旅行的限制，人们继续拥抱移动优先的生活方式，前十大移动市场的消费者每天在移动应用上花费了惊人的 4.8 小时。今年 data.ai 的全球 52 强发行商榜单也充分印证了这一点，其中，游戏和社交应用发行商的数量不但占据榜单主导地位，排名也均实现大幅增长。

从全球层面看，许多游戏发行商在 2021 年都实现了巨大增长，CyberAgent(第 12 名)、米哈游（第 14 名）、37games（第 25 名）、Kakao Corp（第 41 名）、Ultrapower（第 45 名）、Topwar Studio（第 47 名）以及 Stillfront（第 52 名）的名次均提高 10 名以上。这些发行商的热门作品分别为：《Uma Musume Pretty Derby》、《原神》、《Puzzles & Survival》、《Odin Valhalla Rising》、《Age of Z Origins》、《Top War: Battle Game》以及《Property Brothers Home Design》。这背后，除了人们本身对于休闲娱乐的心理需求外，随着移动终端设备特别是智能手机的各种硬件不断升级优化，手机游戏的品质已逐渐能够媲美PC主机游戏，使得越来越多的游戏玩家开始将更多时间花在更为便捷的手游端，成为另一个助力移动端游戏应用实现增长的原因。比如 《原神》和《Odin Valhallla Rising》等高质量、精制作的手游自上市以来大受欢迎，展现了手游端的巨大发展潜力。

除游戏外，消费者在娱乐和社交应用上花费的时间也在显著增加。字节跳动 (第 7 位) 凭借其旗下现象级短视频产品 TikTok 收获了强劲的应用内购买收入，在榜单中同比上升了 17 个名，而谷歌 (第 5 位) 也上升了 6 个名次，位列第 5，这得益于 YouTube 的付费订阅服务推动了应用购买收入的增长。与此同时，移动约会平台的排名也大幅上升，Tinder 和 Bumble App 等应用在疫情期间更受欢迎，Match Group (第 9 名) 和 Bumble (第 49 名) 在榜单中双双上升了 10 多名。

中国厂商数量首次夺魁，全球游戏市场话语权进一步提升

与往年一样，亚太地区发行商继续领跑年度榜单，共斩获全球 52 强发行商中的 33 席，所占比例由去年的接近 60% 进一步提升至 63.5%。而中国厂商的成绩此次可谓百尺竿头更进一步，继去年首次超过日本位列上榜总数第二（仅次于美国）后，今年成功超越美国（15 家）成为发行商上榜数量最多的国家，共计 17 家。

而中国发行商中，腾讯和网易依旧稳坐热门发行商前两把交椅。腾讯凭借旗下国民手游《王者荣耀》及《和平精英》连续五年占据榜首。米哈游则凭借旗下大热手游《原神》飙升了 21 个名次，跃至榜单第 14 名，并且在今年 data.ai 推出的年度中国游戏厂商出海收入榜 30 强中一跃升至第二以及年度中国游戏厂商出海收入飞跃榜 30 强中位列第一，毫无争议成为年度 “中国厂商之星”。而同时值得注意的是，榜单末端区间的中国发行商依旧较多，这说明尽管中国厂商内部的竞争也十分激烈，但整体上的活跃度较其他国家明显更高。

此外，在非游戏领域，字节跳动继续排名第一，其他值得关注的领先发行商有睿琪软件（data.ai 年度中国非游戏厂商出海收入榜第 4 名），掌阅科技（data.ai 年度中国非游戏厂商出海收入榜第 5 名），它们甩开众多社交娱乐应用发行商中，来到了榜单前五。

近年来，伴随着国家大力支持文化出海的政策东风，中国游戏厂商积极拓展全球游戏市场，不断收获更高市场份额，可谓是战绩斐然。基于自身在数据洞察方面的出色的技术领导力，data.ai 自 2012 年开始发布 TPA 年度榜单以来，始终持续关注中国厂商在全球移动市场特别是游戏领域的表现变化，一直在推出专门针对中国厂商的系列榜单，比如此次推出的中国游戏厂商出海收入榜 30 强和出海收入飞跃榜 30 强。在 data.ai 看来，这些榜单积累了对中国游戏厂商数字化表现的深度洞察与分析，见证了中国厂商在全球游戏市场中话语权的不断提升，充分体现出其坚定看好中国厂商全球发展前景的理念。

郑伟达表示，“data.ai一直高度重视并看好中国厂商在全球市场的发展潜力，我们注意到，中国厂商的创新力在不断提升，与中国传统文化相结合的原创IP在海外越来越受欢迎，《原神》在全球取得的巨大成功就是最好例证。相信在不久的未来，中国厂商将有能力引领全球游戏市场向前发展。”

AI＋聚合数据构建全渠道视角，data.ai 迈向数字化创新新愿景

每一位发行商能够成功上榜 52 强的背后，都少不了 data.ai 对其全渠道数据表现进行整合并洞察分析的能力。就在上个月，data.ai 作为公司的全新品牌（原名为 App Annie）正式启用，充分体现出公司新的愿景与使命：通过提供一个全渠道的聚合数字化视角：即移动、网络、OTT 与游戏等方面，以消除数据分析的复杂性。由数据科学所驱动的聚合消费者与市场数据，开启了制定最佳数字化表现决策的新机遇。

近日，为帮助企业引领数字市场格局、抓住新机遇，实现增长最大化，data.ai 还推出了 App IQ 和 IAP SKU（应用内购买 SKU）两款创新产品，旨在提供更多可以推动有效的用户策略的洞察，通过人工智能技术，助力更多发行商在零散无序的数据生态系统中，找准市场定位，找到在全球不同市场立项与发行的信心。

data.ai 管理合伙人（负责企业事务、业务拓展及行业解决方案）邓曦蕾表示，“我们的新名称展现了我们更为宏大的愿景，即通过产品与合作伙伴将全面推动数字化表现。我们将继续以先进的人工智能能力在竞争中持续引领创新，协助客户在全球市场取得成功。”