4 月 12 日，毫末智行宣布获得数亿元 A+轮融资。本轮融资由中银集团投资有限公司（简称 “中银投”）领投，首钢基金旗下首程资本跟投，募得资金将持续加强毫末智行的自动驾驶研发投入和人才体系建设。

毫末智行董事长张凯表示，本轮融资毫末智行又进入一个新的成长节点，合作伙伴与资本的助力，将继续助推毫末在量产自动驾驶及 AI 技术方面始终保持领先性。

毫末智行 CEO 顾维灏透露：“2022 年中旬，毫末将正式推出城市 NOH，2022 下半年，将计划交付全场景 NOH，并在 2023 年推出 HSD（HAOMO Self-Driving）车队。毫末数据智能体系 MANA 为毫末所有产品提供强大的技术动力。毫末将继续加速推进产品研发落地速度，助力客户重塑和全面升级整个社会的出行及物流方式。”

中银投董事长刘健表示：“自动驾驶技术是革命性创新，我们持续看好汽车自动化发展，坚定地参与毫末智行的 A+轮融资。毫末是国内最具潜力、且自研核心技术的自动驾驶企业，我们看好其围绕风车战略，通过量产出货和数据智能系统 MANA 的搭建，有望实现数据、技术和产品的良性循环，也赞赏其战略规划、企业管理、技术研发等方面的能力，非常荣幸能够助力这样优秀的企业更快速发展。”

在过去的一年中，毫末智行已连续获得多笔融资：

2021 年 2 月底，毫末完成数亿元 Pre-A 轮融资，投资方包括首钢、美团、高瓴资本等；

2021 年 12 月底，毫末获得 A 轮融资近 10 亿元，投资方为美团、高瓴创投、高通创投、首程控股、九智资本等。成为中国第一家实现规模量产的自动驾驶独角兽公司。

据悉，在 A+轮之后，毫末智行已正式同步启动 B 轮融资。

在乘用车领域，截止到 2022 年 4 月，毫末辅助驾驶系统已陆续搭载至魏牌摩卡、坦克 300 城市版、魏牌拿铁、魏牌玛奇朵、哈弗神兽、坦克 500 等共计 6 款车型数万台车上，用户辅助驾驶行驶里程已经突破 700 万公里。末端无人物流车领域，毫末与美团、物美多点、阿里达摩院等公司达成了深度战略合作。

毫末在全球第三家推出全栈自研 NOH 智慧领航辅助驾驶系统，从研发到落地仅 8 个月时间。目前，毫末城市 NOH 已在北京、保定等地区持续测试中，预计于 2022 年近期正式搭载上市。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。