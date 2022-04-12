现代正在加快电气化，包括在中国市场的重新布局，因此必须有足够多的产品，才能征战市场。设计总监 SangYup Lee 证实，时尚的 Ioniq 6 电动车将在未来几个月内首次正式亮相。这款轿车最初是作为现代 Prophecy 概念车发布的，不过 Lee 已确认 Ioniq 6 的官方设计已获得书面批准。

他表示：“Ioniq 6 本着预言的精神。由于滑板平台的引入，汽车变得更高。并且设计最大优化了内部空间。汽车的空气动力学也有很多改进。已经做了很久了。” 有很多关于即将推出的 Ioniq 6 的未经证实的报道，包括首次亮相的延迟、潜在的设计变更、电池组尺寸调整等等。《韩国经济日报》早在 2021 年 8 月就报道称，这款车将被加长和重新设计，而其电池组的容量将增加约 5 千瓦时（77.4 千瓦时，之前为 72.6 千瓦时）。

起亚 EV6 已经使用了更大的电池组，Ioniq 6 可能比现代 Ioniq 5 更类似于 EV6 。目前还没有关于现代是否会提供 Ioniq 5 中可用的更小的 58 kWh 电池组选项的信息。这款电动轿车将采用与流行的 Ioniq 5 跨界车相同的 E-GMP 架构，因此它应该具有相同的 800V 设置，并提供单电机和双电机 (AWD) 配置。

如果 Ioniq 6 的电池组比 Ioniq 5 的大，它的续航里程可能会更长。这不仅是因为更大的车身，而且因为预计 Ioniq 6 在空气动力学方面的效率更高，这是可信的。