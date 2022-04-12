根据国际数据公司（IDC）全球季度个人计算设备跟踪报告的初步结果，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统 PC 全球出货量在 2022 年第一季度下降了 5.1%，但超过了此前的预测。个人电脑市场终结了两年两位数的增长，尽管第一季度的下滑是这种势头的一种变化，但这并不意味着该行业正处于螺旋式下降中。供应链和物流仍面临挑战，但供应商在本季度仍出货 8050 万台 PC。2022 年第一季度，全球出货量连续第七个季度超过 8000 万，这是自 2012 年以来从未有过的现象。

IDC 全球移动设备跟踪团队副总裁瑞 Ryan Reith 说：“我们不应该把关注点放在个人电脑销量的同比下降上，因为这是意料之中的。我们应该把重点放在整个 PC 行业，在物流和供应链仍然成为阻碍，同时伴随时地缘政治和新冠疫情的挑战，在这种情况下，出货量依旧达到 000 多万台。我们看到，教育和消费市场都出现了放缓，但所有数据都显示出商用 PC 的需求仍然非常强劲。我们仍旧相信，消费市场将在不久的将来再次复苏。并且，2022 年第一季度的数据显示，PC 出货量接近同期第一季度的创历史纪录水平。”

备注： 当两个或两个以上供应商之间的出货量份额相差不到百分之一（0.1%）时, IDC 将其定义为并列。

此数据为 IDC 在企业财务收益报告前的预估。所有公司数据均根据自然年日历进行统计。

出货量包括向分销渠道或最终用户出货。原始设备制造商的销售额按其销售的公司/品牌计算。

传统 PC 包括台式机、笔记本和工作站，不包括平板电脑或 x86 服务器。可拆卸平板电脑和平板电脑是个人电脑设备跟踪的一部分，但在本新闻稿中没有涉及。

与 2021 年的第四季度相比，市场前五大供应商的排名在 2022 年第一季度中保持不变。联想仍然以 22.7% 的市场份额位居榜首，紧随其后的是惠普、戴尔和苹果，华硕和宏碁在 2022 年第一季度中并列第五。戴尔、苹果和华硕是仅有的出货量同比增长的 Top 级供应商。由于持续的供应链短缺以及与强劲的第一季度相比的挑战性，笔记本电脑同比下降，而台式电脑略有增长。

IDC 全球 PC 显示器跟踪系统研究经理 Jay Chou 表示：“尽管部分市场由于需求饱和与成本上升而放缓，但我们仍然看到在一个已达到增长放缓拐点的市场上，仍有一线希望。除了在个人电脑市场的商业支出外，在疫情早期，仍有一些新兴市场的需求未被重视，高端消费者的需求也保持了增长。”