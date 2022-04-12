近日，一站式股权激励及管理平台「易参」宣布完成数千万人民币的 A+ 轮融资，由保利资本和某产业基金领投，股权管理平台 Carta 跟投。本轮融资前，易参于 2021 年 3 月获得腾讯投资领投的 A 轮融资。

本轮融资后，易参将进一步提升产品服务能力，

一是加大 SaaS 产品的研发投入，尤其是增值服务的产品化，实现规模化服务更多客户；

二是提升推出更多增值服务，以满足不同类型客户的股权需求；

三是逐步建立股权服务生态，与合作伙伴联手，为客户提供更好的一站式股权激励和管理服务。

易参成立于 2017 年，公司定位为一站式股权激励及管理服务平台，帮助企业设计股权激励方案及管理股权资产。

2021 年，易参在深圳、上海成立办公室，在北上广深杭等多个全国主要的一二线城市联动运营。

在客户画像上，前几年易参的主要客户集中在科技互联网、新消费、企业服务等行业，但去年以来，易参服务了大量硬科技行业，如先进制造、医疗健康、芯片、碳中和行业的企业。

目前，易参已为 1500+ 企业提供咨询前置、SaaS 落地的标准化一站式股权激励解决方案，inX 系统已有 30000+ 注册用户，客单价在 5-20 万，续约率达到 80%。标杆客户包括爱泊车、踏歌智行、一手、智慧芽、云鲸、薪人薪事、易酒批、震坤行、锐锢商城、百布、劳勤、众盟、指掌易、艺妙神州、开思、三节课、艾柯医疗、唯迈医疗、每日黑巧、Moody、锅圈食汇、好特卖、小仙炖等各行业和各赛道独角兽企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。