林肯官方宣布将于 4 月 20 日推出一款汽车，为不久的将来推出的全电动汽车提供灵感。他们甚至发布了一个非常神秘的预告片，让我们对可能会预览该品牌首款量产电动汽车的概念有所期待。

我们已经知道林肯计划在未来几年发布一些新的电动汽车。早在 2 月，我们就知道，预计到 2026 年林肯会生产五款新的电动汽车，包括一些全新的车型。目前，该公司只生产四辆汽车，所以这是一个很大的转变。

可以说，引入新的电动汽车概念是该品牌试水的方式。“这是了解我们决定采取的这个新方向是否可以接受以及人们是否会爱上它们的最佳方式，” 福特首席设计官 Anthony Lo 在接受采访时说。

从简短的预告片来看，这款新的林肯 EV 概念似乎将是另一种 SUV 形状的车辆，很像新的 Lotus Eletre 或凯迪拉克 Lyriq。不过，与那些车辆不同的是，这辆车看起来更四四方方。

这个概念的车顶线是一个可以在视频中看到的决定性特征，线条锐利和棱角分明，这是大多数其他 SUV 所没有的。我们还可以肯定，林肯将大力强调其品牌标志，它既可以在前面找到，也可以在每个四分之一面板上找到。无论内部是什么样子，我们都很高兴在 4 月 20 日看到它。

林肯可能会在今年晚些时候发布其首款 EV，作为 2023 年版本，因此这一概念的受欢迎程度可能会影响这款车上市的时间表。这是庆祝今年林肯诞辰 100 周年的最合适方式。