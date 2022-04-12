近日，OPPO 正式与西安交通大学签署合作协议，共同创建 “数学与未来泛在软件体系” 联合实验室。

据了解，此次 OPPO 与西安交通大学携手共创的联合实验室，将坚持 “以用户为中心的泛在服务建设” 为核心发力目标，开展针对万物互融理念下的多设备互联互通、跨应用功能体验等人、机、物互联领域的专项研究，同时通过培养人才与技术赋能培训，提升泛在服务软件开发的产学研交流互动。

根据双方签订的合作协议，未来双方将本着优势互补，互利多赢的原则，基于联合实验室，围绕大数据与人工智能的数学研究、最优化算法与应用、泛在软件体系技术、多媒体创新技术、无线通信系统、面向终端数据库技术、区块链技术应用等多个技术研究领域展开科学与工程化的联合研究工作，并通过联合实验室搭建技术需求与科学研究的桥梁，探索面向泛在计算场景的操作系统新理论及其软件定义新方法。

双方将共同面向本科生、研究生在 OPPO 设立实习基地，深化产教融合，对接产业界需求，以提升本科生应用技术水平，为研究生创造更多了解产业界需求和对外交流与合作的机会。双方还将为博士研究生的培养创造更佳条件，包括共同探索科研方向，在 OPPO 设立科研实践基地等。西安交通大学还将面向 OPPO 相关技术人员展开更加系统化的方法赋能和技能培训。

未来，西安交通大学与 OPPO 将共同以联合实验室为研究平台，针对泛在服务涉及的前沿科技、底层关键技术、基础理论开展具有战略性、创新性和协作性的合作研究，通过共同探索泛在软件发展的趋势，促进泛在操作系统的自主研发，力争在泛在软件领域取得创新性成果和影响力。同时 OPPO 还将继续推动将泛在操作系统的前沿研究快速应用于各类智能终端，以不断优化的科技产品和智能体验，让广大消费者享受到更美好的泛在服务体验。