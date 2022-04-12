Smart，这个在汽车领域独有风格的品牌，在以前给人的感觉就是一个精灵，小巧且富有灵性。现在，这款车有了新的灵魂，而且将由国内厂商吉利主导在中国市场推进。而对于那些老的 Smart 用户或者粉丝来说，Smart 终于带着全新的产品回来了，并且是电动车，符合这个时代的趋势，Smart 带着 #1 这款全新的车型进入全电动跨界竞争中来。根据 Smart Europe 首席执行官的说法，Smart #1 旨在冲击其他小型电动车型，如现代 Kona 和大众 ID.3，是 “未来事物的核心”。

重新定义空间并打破界限的设计

smart #1 的形式由新设计、新技术和创造城市伴侣的新方法所塑造。就像智能品牌本身一样，设计的价值是在纯粹个人层面上与汽车建立联系的邀请。外观具有前瞻性和先进性，采用隐藏式电动门把手、无框门和浮动光环车顶等元素，这是用户在此类汽车上所不期望的。在每一个角度，总有一个新的细节需要探索。空间与占地面积比被推至最大：全新 smart #1 长度为 4270 毫米，轴距为 2750 毫米，最大。19 英寸轮辋创造了令人印象深刻的内部空间，并具有增强的 360° 视野。

这是吉利收购戴姆勒 50% 的品牌股权后推出的首款全新全电动 Smart 产品。它也是第一款采用吉利 SEA 全电动架构的智能产品。在 #1 中，最大续航里程为 273 英里（440 公里），这要归功于位于车子底盘底部上的 66 kWh 电池组。

smart #1 以客户为中心。凭借专用的应用程序环境和可定制的信息娱乐用户界面，该汽车采用以人为本的技术，将虚拟和现实生活中的人、地点和体验联系起来。全新的 smart 将在其用户界面中配备一个化身作为智能伴侣，并带有基于 AI 的语音控制。这与汽车、智能应用程序和数据云的互联生态系统无缝连接——所有这些都与个人智能 ID 相关联，并受到最高网络安全加密标准的保护。

为了满足用户在不断变化的移动性方面的需求，全新的 smart #1 和所有连接的产品和服务形成了一个连贯、直观和适应性强的生态系统。集中式高性能计算架构可确保动态无线更新，因此汽车中超过 75% 的所有 ECU 都可以持续远程迭代和更新 (OTA)。结合可定制的环境照明和操作菜单的完全集成，驾驶和与汽车互动成为一种自然而身临其境的体验。

比以往的 Smart 车型都要先进

作为重新推出 Smart 品牌的另一种方式，#1 也比它的任何前辈都大。吉利表示，它的尺寸与起亚 Niro EV、MINI Countryman 或雷诺 Megane E-Tech 差不多，但内部空间更大。据他们介绍，内部驾驶空间可与豪华的梅赛德斯-奔驰 E 级轿车相媲美。通过使车辆的后部和侧面更加垂直而不是倾斜，Smart 节省了车内空间，同时保持了相当小的整体占地面积。

在发布的最初，#1 将配备一个后置电机，可产生 264 马力和 252 磅英尺的扭矩（343 牛米）。其他电池组选项可能会紧随其后，SEA 架构最多可配备三个电机，但没有关于 #1 是否会在未来看到该功能的消息，当然这要取决于市场是否对这款车接受的足够多，销量符合厂商的运营预期。

即使 #1 的整备重量为 1.82 吨左右，它的时速也应该比任何以前的 Smart 快 96.6 公里/小时。#1 最近在中国北方完成了广泛的预生产测试，其电池和技术系统在-40°C 的温度下进行了极限测试。

在驾驶前舱，买家会发现一个 12.8 英寸的信息娱乐系统和一个 9.2 英寸的驾驶员信息显示器，以及一个 10 英寸的平视显示器。自适应巡航控制、盲点监控和自适应远光灯等先进的安全技术也都可用。

中国和欧洲双市场驱动，中国市场有待观察

#1 将作为 Smart 品牌与吉利合资的一部分在中国打造，并将于 2022 年底在欧洲上市销售。在欧洲，smart 与长期信赖的战略合作伙伴紧密合作，建立最合适、最合适的网络。全新的车型设计继承了大部分原来 smart 的基因，比如圆形和弧形线条的利用，但也做了大胆的突破。

虽然我们对 Smart 的未来计划知之甚少，但 #1 是预览该品牌的下一代车型在设计和技术方面的重要参考，我们相信 Smart 会在市场上逐步找回自己的用户，但最终结果会是如何，还有待价格出来市场给出答案。