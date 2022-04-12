动点出海获悉，越南新能源车企 VinFast 正向美国政府寻求资金，用于在北卡罗来那州建立其第一家美国工厂，生产电动汽车及配套电池等。

除此之外，VinFast 还表示，公司也计划寻求来自美国政府的 AVTM 专项补助贷款。据悉，该款项由美国能源部管理，拥有近 180 亿美元的贷款额度。

作为背景，在前不久，VinFast 向美国证券交易委员会（SEC）递交了 IPO 上市资料。据外媒指出，通过此次公开募股，VinFast 计划募集到约 20 亿美元，这也将成为越南企业有史以来规模最大的 IPO。同时，如果上市成功，VinFast 也将成为少数在美国上市的越南公司之一。

VinFast 在今年早些时候宣布，已签署相关协议并决定初步投资 20 亿美元在美国北卡罗来那州建设工厂，生产电动汽车、SUV 及配套电池等。此外，VinFast 还曾投资以色列一家电池快充公司，并有计划在德国建立其电动汽车制造厂。

VinFast 成立于 2017 年，位于海防市，是越南 Vingroup 集团旗下的汽车部门。2021 年 12 月，VinFast 向越南国内用户交付了其第一批电动汽车。据介绍，到 2026 年，VinFast 的年产能将有望达到 95 万辆。

如今，VinFast 在为越南国内打造包括电动滑板车、电动巴士、电动汽车、充电站以及绿色能源解决方案在内的电动汽车生态系统的同时，也逐步将业务拓展至美国、加拿大、德国、法国和荷兰等国际市场。

VinFast 的母公司 Vingroup 成立于 1993 年，总部位于河内，是越南最大的私营企业之一，总市值约 350 亿美元。目前，Vingroup 主要专注于高科技及其产业、服务业与社会企业经营三大块。