近日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 正式官宣四位全国客户代言人，分别为深圳飞腾国际贸易管理有限公司总经理丹牛、厦门里奇尔塑料制品有限公司董事长尤志达、义乌市双童日用品有限公司创始人楼仲平、河北奥维森实业集团有限公司董事长李芃森。

XTransfer 于 2021 年 6 月正式推出 “客户代言人” 计划，即寻找那些在外贸领域深耕多年并具有一定行业影响力的领路外贸人，最终邀请丹牛、尤志达、楼仲平和李芃森四位优质外贸企业客户成为客户代言人。接下来，XTransfer 将与四位客户代言人保持深入沟通，持续优化自身产品与服务。同时，XTransfer 将与客户代言人携手合力，进一步为中小微外贸企业创造商业价值、打造健康外贸生态，全面升级中小微外贸服务生态体系。

据了解，四位客户代言人作为深耕外贸行业多年的资深从业者，均有多重身份加持，具备行业知名度及影响力。丹牛，“门徒俱乐部” 创始人，同时也是一位拥有九年写作生涯、乐于分享的自媒体 “网红”；尤志达，作为一名资深外贸讲师，他的授课经验丰富，同时也是厦门市网商协会执行会长、厦门城市学院客座教授；楼仲平则是业界口中的 “吸管大王”，他也是全国优秀创业导师，长期受邀在北大、清华、浙大、国科大等几十所高等院校作创业分享，并担任部分院校的客座教授、特邀教授或 MBA 导师；李芃森，除了外贸创业者的身份以外，还是河北森课帮商学院创始人，中国电商讲师大赛跨境电商一等奖获得者，从业期间，她自主研发了一整套适应内贸转型外贸企业主的实战课程体系，以及适应外贸新手阶段性成长的课程体系。

践行 “客户第一” 价值观的初心不改

自 2017 年成立以来，XTransfer 始终将 “客户第一” 作为指导企业发展的首要价值观，不断夯实反洗钱风控基础，持续打造优质客户服务体验，目前已为国内逾二十万家中小微外贸企业提供跨境金融服务。

据 XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标介绍，目前中国有进出口实绩的企业约 50 万家，在这些企业身后间接从事各种传统和新型国际贸易的实体则有数百万之多，而 XTransfer 所服务的客户规模尚小，我们需要让更多的中小微外贸企业惠享金融服务，为他们创造实实在在的商业价值。

据悉，四位客户代言人都曾在外贸创业过程中遇到过外贸收款难题，通过朋友推荐或主动搜索而知晓使用 XTransfer，并最终成为忠实客户。丹牛表示，“在 XTransfer 开户是一个十分正确的决定，以往收款慢、手续费高、账户不稳定等问题得到完美解决。” 对于受邀成为 XTransfer 的客户代言人，尤志达表示，“安全便捷的收款工具可以帮助我们更安心地做外贸。我非常认可 XTransfer 的服务，我也愿意推荐给更多的外贸人去了解它、使用它。” 当被问及当初为何选择信任 XTransfer 时，李芃森诚挚说道：“第一，我相信一个以 ‘客户’ 为第一的公司做产品差不了；第二，一个能让所有员工都喜欢自家产品的公司不多；第三，好产品自己会说话，用过就会知道。”

客户代言人既代言 XTransfer，更是为中小微外贸企业客户代言。楼仲平公开表示，“我非常看好 XTransfer 提供的产品和服务，也很认同他们支持每一个从零起步的外贸创业者的这一理念。他们始终将客户的诉求放在第一位，我希望能够通过客户代言人这个身份，将外贸客户更多的诉求传递给 XTransfer，让外贸企业群体获得实实在在的帮助。”

与客户共创是好产品的根基。XTransfer 始终保持 “客户第一” 的服务初心，借助客户代言人，XTransfer 期望能够拉近与客户之间的距离、倾听客户真实的声音，通过自身产品与服务迭代为客户带来商业价值。据了解， XTransfer 基于客户核心诉求，于去年 9 月推出服务升级六大措施，包括：提升交易入账审核和结汇提现时效、建立资深客服团队、账户管理费及入账手续费永久免费等，旨在为客户提供更加优质的服务。

携手行业大咖，构建健全的外贸生态体系

除了代言本身外，本次合作具有重要的战略生态意义。目前 XTransfer 已经与四位客户代言人共同开发了外贸课程，包括《数字化时代的跨境客户关系管理》、《无绩效，不团队》、《数字经济下的产品创新》和《外贸客户开发、风险、跟进、谈判全解析》，从外贸业务拓展、产品创新、团队管理到客户关系管理等多个方面提供全方位的深入解读，传递外贸实战经验、共创商业路径，帮助中小微外贸企业成长、助力其展业全球。

在后疫情时代，传统外贸企业转型到数字化新外贸赛道显得更加重要。据介绍，客户代言人之一楼仲平所经营的 “双童吸管” 正是创新产品、实现数字化转型的典范。他认为，“对于传统企业而言，数字化转型已经不是一道选择题，而是一道生死题。数字经济时代认知迭代的速度在不断加快，以往认为理所当然的商业常识正在被颠覆，新商业模式开放呈现、个体机会逐渐增多、个体价值逐渐崛起，但是所谓的成功经验不再适用，未来变得不可预期。企业需要做好数字化转型的准备，积极面对不确定性并做好危机管理。”

值得注意的是，作为 XTransfer 的客户代言人，楼仲平倡导的数字化发展战略与 XTransfer 帮助中小微外贸企业实现业务全链路数字化管理的理念相契合。借助本次合作契机，双方将发挥各自优势，携手推动以数字化为主导的新外贸时代发展。

中国跨境贸易的高质量可持续发展需要有一群素质优良的中小微外贸群体队伍支撑。据悉，丹牛、尤志达、楼仲平和李芃森均有丰富的外贸培训经验，授课足迹遍布中国，广受行业好评。通过本次合作，XTransfer 将携手四位行业大咖，对 “XTransfer 宝藏外贸人” 进行一对一专业培训。该培训将从 “宝藏外贸人” 的个人特点和实际从业经验出发，帮助他们快速成为外贸讲师加入 XTransfer 外贸讲师团，以面向更多的中小微外贸人分享行业经验，为外贸行业发展注入新动能，加速外贸服务生态体系升级。