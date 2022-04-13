苹果今天推出了新版 iMovie 剪辑，新增多项功能，助力用户更轻松地在 iPhone 与 iPad 上创建制作视频。故事板功能包括 DIY 教程、烹饪教程、产品测评、科学实验等等许多视频类型的预设模板。新手内容创作者与电影制作者可以根据这些模板来学习视频剪辑，提高影像叙事技能。

据介绍，故事板功能帮可以助新手创作者学习视频剪辑，提升影像叙事技能。用户可以从 20 种预设故事板中选择一种。这些预设模板包括多种热门视频类型，如烹饪教程、知识问答、产品测评、新闻播报等等。每种故事板都包括镜头列表，以不同方式编排镜头，讲述特定故事。模板中的每个预设镜头都包括一个带说明的缩略图，并通过小提示提出问题或做出建议，帮助用户拍出更生动有趣的镜头。用户还可根据需求自由添加、反复录制或从故事板中删除镜头。

创作者可以尝试应用不同的视频风格，包括标题、转场、标题布局、字体、滤镜、色调等多种元素。乐曲会自动进行动态调整，适应影片的长度。用户还可使用修剪、拆分、镜头速度和镜头音量等编辑工具。

只需轻点几下，创作者就能通过魔幻影片功能创建包括标题、转场和音乐等元素的精美风格化影片。要创建魔幻影片，用户只需选择一个相簿，或者从图库中任选照片或影像，魔幻影片功能就会立即识别出素材的精华，并自动生成影片。创作者可以重新编排或删除魔幻影片简明镜头表中的镜头，也可进一步编辑影片，轻松为魔幻影片添加个人元素，还可添加视频风格，让整部影片的观感更上一层楼。和故事板视频一样，魔幻影片也可以在 iMovie 剪辑中通过信息、邮件或社交媒体分享。

包括故事板和魔幻影片等新功能的 iMovie 剪辑 3.0 今日起在 App Store 上提供免费更新，供运行 iOS 15.2 及后续版本，iPadOS 15.2 及后续版本的设备使用。