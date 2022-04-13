新锐气泡酒品牌「大于等于九」（简称 “大九气泡酒”）于近日宣布完成 A 轮融资，由大钲资本领投，助力公司在品牌建设、渠道拓展、营销合作等方面的发展。大九气泡酒拥有独立研发实验室，依托线下餐饮+酒吧+商超 CVS 等组合渠道模式，为年轻消费者提供时尚潮流的新式气泡酒。

大九气泡酒定位为 “新酒感探索家”，通过在产品研发及渠道上坚持不懈的投入，从 “更好喝的口感、更健康的原料、更潮酷的个性” 三个方面不断探索，以欧洲进口葡萄酒和白兰地为基酒，已打造 “香印青提”“0 糖白桃”“元气橙味”“乳酸菌味” 等多款气泡酒。

大九气泡酒是业内少数拥有独立研发实验室的低度酒品牌，拥有从配方研发、小试生产到后期微生物及稳定实验所需的全套研发设备，与西班牙、法国、澳大利亚等生产机构共同研发课题，每月推出 20-30 款新口味样品进入测试。

近年来，随着酒水消费结构的转变，中国低度酒市场呈现出巨大的发展态势，中国低度酒销售市场规模整体保持高速增长。大九气泡酒全国入驻的网点总数量超过 4 万家以上，包括热门连锁餐饮、酒吧，以及 711、罗森、盒马、华润万家、大润发、永辉、伊藤洋华堂等连锁渠道。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。