本田承诺在未来 10 年内投资约 5 万亿日元（合 400 亿美元）用于电气化和软件，目标是到 2030 年在全球提供 30 辆全电动汽车，年产量达到 200 万辆。本田汽车首席执行官 Toshihiro Mibe 在公司位于东京的全球总部举行的新闻发布会上宣布了这些雄心勃勃的目标。

这位高管表示，本田将把业务从非经常性硬件销售转向经常性销售软硬件结合的服务。从 2026 年起，这将通过汽车制造商的 e:Architecture 专用 EV 平台实现。本田将采取多管齐下的方法来实现其到 2040 年实现无汽油产品阵容的目标。一方面，公司将在短期内与合作伙伴合作以实现规模化并降低成本——参见与通用汽车的合作伙伴关系；另一方面，从长远来看，它将开发自己的技术。

例如，本田将效仿日产，建设全固态电池生产示范线，目标是在 2024 年春季开始示范生产，将更轻、能量密度更高的电池推向市场。

在此之前，本田将继续从通用汽车采购 Ultium 电池，并探索用其他合资企业在北美生产电池。该汽车制造商将在中国与宁德时代和日本的远景 AESC 合作，计划在日本提供一系列新的迷你电动汽车。至于到 2030 年将在全球上市的 30 款本田电动汽车，这家汽车制造商将它们分为两类。

从现在起到 2020 年下半年，本田将推出适合每个地区市场特点的产品。在北美，这将包括与通用汽车联合开发的两款中大型电动汽车，将于 2024 年推出，就是本田 Prologue SUV 和讴歌电动 SUV。

在中国，本田将在 2027 年之前总共推出 10 款新 EV，而在日本，它将在 2024 年初以 100 万日元（8,000 美元）的价格推出商用迷你 EV 车型。之后，本田计划在国内市场推出个人使用的迷你电动汽车和电动 SUV。

在这之后，本田将开始推出 “从全球角度看最好的电动汽车”。2026 年，该汽车制造商将开始采用结合硬件平台和软件平台的本田 e:Architecture EV 平台。专用的 EV 架构还将支持两款被本田称为专业和旗舰车型的跑车。该汽车制造商表示，这些电动汽车将体现其 “普遍的运动风格和鲜明的特点。 ” 在预告图片中，旗舰跑车似乎与中置发动机 NSX 具有相似的比例，暗示着传说中的全电动品牌的某种回归形式。

通过与通用汽车的联盟，本田的目标是在 2027 年推出价格实惠的电动汽车，其成本和续航里程将与汽油动力汽车一样具有竞争力，从北美开始。本田表示，到 2030 年，其在全球推出的 30 款 EV 车型将涵盖从商用迷你 EV 到旗舰级车型的完整阵容，计划年总产量超过 200 万辆。

为了支持雄心勃勃的生产目标，本田计划在中国（广州和武汉）建立两个专门的电动汽车计划，并在北美建立一条专门的电动汽车生产线。