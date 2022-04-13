近日，河南省政府与华为公司签署了全面深化战略合作协议，双方将按照 “优势互补、自愿平等、开放公平、互利共赢” 原则，推动华为在豫产业和相关业务集聚发展，围绕计算产业、人工智能产业、数字能源产业、智能网联汽车产业、数字政府建设等方面进一步展开合作；同时，利用数字经济、新型基础设施领域的建设经验和技术积累，加快城市和行业数字化转型进程；在产业生态方面，持续推进河南省产业研究院建设，加速省级产业研究院及地市产业研究中心落地，以技术创新加快河南产业数字化发展进程。

华为公司总裁任正非表示，华为一直把河南作为重要的产业布局地，将持续拓展双方合作广度和深度，更好带动产业转型升级，助推现代化河南建设。

华为轮值董事长徐直军提到，河南是传统制造业大省，基础配套产业丰厚，市场前景广阔，但同时企业转型升级与品牌提升问题亟待解决，华为可提供先进信息化技术，联合本地企业和伙伴一起，支撑传统企业数字化转型升级。

河南省与华为公司有着长期战略合作关系，自 2017 年 5 月签订战略合作协议、2019 年 10 月签订深化战略合作协议以来，各项工作顺利推进。截至目前，华为已与河南省在黄河鲲鹏服务器、中原人工智能计算中心、整县推进分布式光伏发电等方面展开深度合作，并取得初步成效。