汽车制造商有时会进行不同寻常的实验，比如起亚的这个实验，它表明你在驾驶时听的音乐会对你的电动汽车的续航里程产生影响。这家韩国汽车制造商在进行一项实验后发现音乐和续航里程之间存在相关性，该实验让驾驶员在起亚 EV6 中完成固定路线，同时聆听贝多芬的第九交响曲以及 “Blinding Lights”。

该实验由索尔福德大学科学、工程与环境学院讲师、声学和声音科学专家 Duncan Williams 博士监督，得出的结论是：

播放列以环境古典作品和贝多芬等著名交响乐形式的作品为特色，可以帮助司机维持电池电量，远远超过其他类型的音乐流派和艺术家，包括 The Weeknd、Kanye West 和 Adele。

快节奏流行音乐、嘻哈音乐，甚至灵魂民谣流行音乐都被发现会影响电动汽车的续航里程，因为这些音乐类型会影响驾驶员的行为和驾驶风格。

在实验中，他们使用了两辆相同的起亚 EV6，它们绕着 18 英里的测试路线行驶，而驾驶员则佩戴了一个跟踪他们所有生物特征测量的设备。他们发现，在听贝多芬时，驾驶员的平均心率为 111 bpm，而在听 The Weekend 时，则跃升至 171 bpm。

根据威廉姆斯博士的说法，从仅两天的测试中发现，音乐确实可以对电动汽车的真实行驶里程产生巨大影响。不同的歌曲导致每个参与者的皮肤电活动和血容量增加不同。简而言之：如果你想走得更远，听听贝多芬之类的轻松古典音乐；如果您不担心续航下降得更快，可以放一些更高节奏的曲目。