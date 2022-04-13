文投榕树孵化的国内首款 PR SaaS 数字中台产品「蓝猩猩 PR」宣布获得数百万元天使轮融资。本轮投资金额将用于公关数字中台产品开发与市场推广。「蓝猩猩 PR」定位于企业下一代数字公关 AI 中台操作系统，致力于成为企业公关基础设施智能服务平台。「蓝猩猩 PR」主体公司为北京林间寻鲸信息科技有限公司。

「蓝猩猩 PR」创始人卫闫森表示，传统 PR 工作模式下数据损失带来的效率损失和机会流失是一直被企业忽略的，企业公关未来依靠数据而不是直觉，公关正在进入数字化云时代。未来人工智能和机器学习将重塑公关行业，蓝猩猩将企业的 PR 部门，从成本部门转为人工+程序双驱动的增值部门。让 PR 过程可管理，结果可量化。让更多的成长型企业进入以销售增长和品牌声誉提高的双驱动数字公关新时代。

新一代数字公关操作系统，解决方案中台化

蓝猩猩推出的企业版 PR SaaS 套件以公关人才大数据 AI 能力模型为内核，涵盖了 PR 岗位全场景的 SaaS 套件型解决方案。媒介有媒介 PRM，文案有内外部写作中台，针对深度的媒介关系管理开发匹配了企业内参智库中台，公关总监有内部团队协作管理工具，外部供应商协同工具，整体团队有绩效证明系统。危机公关与舆情监测都有相应的模块在系统里直接赋能。未来企业公关总负责人能看到公关部门的预算与外部协同花费明细，可做好细节合规费控。推进公关部成为公司重要的战略核心部门，将信息转化为洞察力，让公关被更多人尊重。

「蓝猩猩 PR」的产品初心是先解决公关人才在企业内部证明自己能力的数字化，再通过公关资源沉淀和公关过程与方法论的沉淀，加之公关结果的证明来让公关人才在企业内部有绩效，不内卷，被尊重。帮助他们在企业内部获得认可与成功是蓝猩猩 PR SaaS 的底层驱动本质。改变公关人员在企业内部的存在感，产品简简单单，上手即用，降低门槛，直观展示出自己的工作成绩，再赋能他们外部的公关效率与协同透明工作场景，才是 PR SaaS 领域最正确的解题方法。「蓝猩猩 PR」的目标是让一线使用者视角兼管理视角双驱动，完成企业 PR 部门科学建设与数字化管理的双成功。

企业的公关实际上是一把手工程，公关是一种行业，更是一种思维。公关做得好不好，公关效果的强弱本质上体现的是一个企业家在商业结果和商业格局上的思考成果的双重间接真实的反馈。好的公关一定是企业业务的助推器，能够扩大企业声量，加强正面形象。公关所做的一切，其最终目的是塑造企业正面的公众品牌形象，从而拉动公司业务增长，促进公司销售。

目前国内的企业公共关系整体处于分布非常不均衡的四个阶段：大企业靠拢变革走向了战略公共关系。发展型企业认知与实践在前摄公共关系与交互公共关系中。国内的中小企业，认知停留在假公共关系阶段，单向沟通理念里。

「蓝猩猩 PR」团队表示，国内目前中小企业的现状是多数公司对公关的作用认知并不清晰，中小企业一直在执行错误的从广告系的广告行销或是新闻系的公关新闻的角度，狭隘的企业公关操作方式。因不可量化和一些误解与偏见，公关行业的服务无法满足企业对短期回报的偏好，所以行业城市有很大集中趋势，北上广深杭多数公关公司和其客户分布在发达的一二线城市。但随着 PR 可 ROI 量化，公关传播带给企业的效果会有被中小企业开始接纳的趋势。企业公关现状需要改变为：按需，透明，负担得起，效果可见。公关领域要让更多企业尝试，必须降低公关使用门槛，让企业尝到甜头。蓝猩猩团队一直坚信好的 PR 产品一定是上手即用，降低门槛，才能普及。

新一代独立数字公关人，云交易交付平台化

从技术角度来讲，蓝猩猩是以 SaaS 提升公关效率，降低门槛，上手即用。但本质上是从公关服务产业 ‘终局’ 出发 (趋势: 甲方公关内部赋能化，乙方公关产业链赋能化)。服务企业客户，做整个公关产业的数字化基础设施建设与交易平台建设。企业数字化公关是一个千亿级的市场，年 17% 的数字化公关市场将加速下沉。蓝猩猩希望通过 “AI 公关 SaaS 套件解决方案+云 PR 开放平台” 改变传统公关落后的低交付，低续费，人力贴身的服务方式，变为细节交付，高续费，系统提效的新方式进行产业链服务重构。

「蓝猩猩 PR」的云开放平台主要是让传统的乙方公关交付变得数字化，更好的站在甲方立场完成高履约，高细节，高质量的新一代公关交付体系。卫闫森表示，目前无数更细小的公关小工作室服务还是作坊制，传统的中小公关公司目前是（续费率低，交付粗糙，无专精领域）的状态，他们需要工具来赋能，给客户交付更高质量的服务才能越来越有竞争力。

卫闫森认为，未来数字公关要想走向增量中小企业市场，集中于北上广深杭的公关人才下沉不适应与城市企业公关共识认知断层是最大的问题。优秀公关产生巨大价值，平庸公关造成巨大损失。大量未建立科学公关的从业者必须需要掌握现代公共关系专业知识和技能，做一个善策划，懂品牌，会传播，会公关管理的 4 有专业人才。同步赋能支持到市场部与销售部，才能脱离公关部门在企业被内卷与被边缘化状态。

目前正在迅速崛起的新品牌企业，CEO 必须建立自己企业的有效公关系统，系统的公关打法，建立自己的公关话语体系，有自己的媒体战略。具备整合的传播资源，专注的内容管理，以及媒体型的综合个人能力岗位数字化 PR 人才。

「蓝猩猩 PR」近期面向 C 端用户推出了 0 到 6 岁 PR 新人成长社区，适合于认知公关是一把手工程的企业 CEO 与上进型的公关人才，内含 9 大模块。包含：公关人才的科学能力模型 AI 促学与社群经验分享和综合的拆书分享等，未来会与更多的高校公关人才实习培训市场化打通，培养更多上进型的 PR 成为有核心竞争力的独立数字公关人，希望做成一个共享共治共收益的去中心化公关人才培养社区。

新一代智慧公关基建，垂直行业千企千面化

「蓝猩猩 PR」创始人卫闫森认为，潜在大量的国内中小企业，他们需要的其实不是公关数字化解决方案，他们期望有一家公司的服务或者产品，可以完整解决他们营销、传播、品牌的所有问题，更希望通过一次性的投入，就可以得到直观或可被预测的回报，更希望能低成本获得系统。近几年，公关、广告、营销等领域在逐渐融合，在分层划分来看，未来的 PR SaaS 要成为大传播综合 SaaS 可能会帮助一家小企业在一个层级内解决所有问题。通过 AI 智能学习，垂直行业的 “千企千面企业智慧公关基建操作系统” 成为可能。

「蓝猩猩 PR」现在做的是，潜在 20 万家中大型与成长期的企业品牌公关市场科学化，协作化。未来是潜在 3 千 800 万家中小企业的增量营销公关市场的整合数字化，交易平台化，以及效果数字化与基础设施化。

文投榕树 CEO 杨高锋在接受采访时表示，「蓝猩猩 PR」作为文投榕树首批孵化及共同研发的拳头产品，将成为文投榕树 “文化 IP 私域全链” 业务闭环能力的重要组成部分。文投榕树作为陕文投集团旗下致力于文化 IP 创新业态的研究者、文化 IP 培育计划的实施者、文化新消费品牌的开创者，期待并将助力蓝猩猩 PR SaaS 快速进化为优秀企业进行高效品牌管理、IP 运营服务的秘密武器，为企业提供从独有方法论、专家知识库到高效能工具兼备的数字 PR 系统化解决方案。

蓝猩猩团队近期筹备了数字公关 AI 实验室，探索企业公关全流程业务全面云化可能，致力于提升垂直行业企业公关的数字化、智能化、精细化管理水平。希望成为一家在大数据和 AI 智能时代为企业赋能的公关数据科技公司。

卫闫森表示，海外 PR 界一直在尝试 PR 技术软件化并有了很多细分解决方案服务商，海外公共关系领域的技术服务商已经有了一定的生态。Propel 历史融资 300 万美金，客户有谷歌等，Notified 有 1 万多名 PR 专业⼈⼠在使用，Wizikey 有 500 多家企业客户 有 eBay，OYO 等，品牌绩效云 Launchmetrics 目前估值 40 亿美金。「蓝猩猩 PR」团队表示，2022 年的总体行业预测：公共关系的数字化转型已经正式到来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。