销售赋能的 AI-SaaS 企业解决方案服务商深维智信 Megaview.com，已完成近千万美元 Pre-A 轮融资，本轮由耀途资本领投，GGV 纪源资本等追加投资，新明资本独家 FA。截至目前，深维智信总融资金额已经超过千万美元。

深维智信由花椒直播联合创始人前 CTO 韩三普于 2020 年初创立，打造了国内前沿的基于会话智能（Conversation Intelligence）透视全链路销售流程，赋能销售增长的 AI SaaS 平台。从会话拉取、ASR 语音转录、NLP 智能分析等技术维度达到全方位销售会话展示与探索；从销售流程可视化、交易跟进、销售团队赋能等落地场景提高销售 ROI。

该平台利用 AI 会话智能及数据挖掘技术帮助企业用科学的方法论打造金牌销售团队，通过数据驱动提供把金牌销售能力复制到公司的每一笔交易。

目前该公司已在互联网企业服务、B2B 平台、房地产、教育、消费医疗、 汽车、金融保险等行业积累了数十家付费头部客户。

深维智信目前的团队规模在 60 人左右，由超过十年的人工智能技术专家、产品设计专家、资深系统架构师和音视频专家组成。深维智信表示，团队目前还在快速扩张中，接下来的工作仍会重点打造产研团队，同时加强组织和人才建设，完善销售团队、客户成功体系和人才建设。

深维智信 CEO 韩三普表示：“‘Megaview’ 是我们对于客户最大的价值和最真诚的祝愿，通过让人们看见真实会话中的重要见解（Megaview），进而实现销售收入增长宏图（Megaview）。公司在未来还将持续加大研发投入，夯实产品的技术基石，增强会话智能算法引擎，提升数据挖掘能力，提供更有价值的分析洞察，更新迭代高稳定性高体验感的销售会话智能 SaaS 产品，未来在销售会话场景上覆盖更多的应用场景，为客户提供更多更专业的解决方案，创造更多价值。”

耀途资本杨光表示：“随着销售线索成本和销售人力成本上涨，企业过去粗放的收入增长方式面临巨大挑战，通过数据驱动运营的理念已经成为共识。销售过程中最重要的文本、语音等会话数据中有大量高价值的信息，但过去一直是黑盒子，难以挖掘利用。而通过 AI、NLP 技术低成本地分析海量非结构化数据，将提升销售转化率，实现收入精细化增长，为企业创造巨大商业价值，销售会话智能在未来的重要性不亚于 CRM。Megaview.com 创始团队拥有丰富的创新创业经验，团队专注打磨产品，在多个行业头部客户展开试用，未来可期。”

GGV 纪源资本合伙人李浩军表示：” 让会话数据变成企业的核心资产’ 是非常有前瞻性的价值主张。企业数字化是大势所趋，所以’ 销售会话数据通过人工智能资产化’ 也是赋能销售团队，打造企业新资产的未来方向。销售会话智能有很强的专业壁垒，Megaview.com 团队经验丰富，专注打磨产品。他们以科学的方法论，为企业提供了一套高效，科学，切实可行的销售解决方案，是很好的人工智能在销售领域的延展，是新一代销售的必备工具。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。