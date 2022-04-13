美国宇航局希望在​​ 2025 年通过其 Artemis 计划再次将人们送上月球，但它决定外包制造一种将宇航员运送到发射台的交通工具。两年前，NASA 在宣布合同机会时表示，它需要一辆能够搭载四名装备齐全的宇航员、三名额外人员和一名司机的街头合法车辆。

根据 NASA 的要求，该车型还需要有货物空间，每人 2 立方英尺，以及两门，以便完全适合的宇航员进出。它还需要携带 4 个装备袋，每个宇航员一个，附带 4 个冰基冷却装置，一个额外的装备袋和 1 个坐垫转移袋。

续航不是这辆运输车的主要关注点——官方指出，它需要有超过 50 英里的续航里程，并且必须能够无排放绿色运行。合同实际上规定，全电动和插电式混合动力汽车都有资格担任该职位。另一个重要的细节是，NASA 对专门为这项任务设计的车辆以及可以改装以发挥作用的商用车辆都感兴趣。有趣的是，NASA 还提到它正在考虑修理和使用政府拥有的 1983 年定制的 Airstream 运输车辆，尽管我们不知道他们是否也计划将其转换为电动汽车。

Canoo 肯定会制造我们已经见过的五门电动小型货车的特殊版本，尽管我们实际上并不认为它会像以前的 Astrovan 一样大。Canoo Lifestyle Vehicle 的续航里程为 250 英里（400 公里），配备 80 千瓦时的电池组和一个 250 千瓦（335 马力）的后部电动机，可在 6.3 秒内将其推至 60 英里每小时。该合同价值 148,855 美元，Canoo 必须在 2023 年 6 月将车辆交付给 NASA。