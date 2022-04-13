随着电动汽车在未来变得越来越普遍，并且它们的充电将给电网带来更大的压力，车辆到电网 (V2G) 将成为一个越来越常用的技术。保时捷展示了 Taycan 为电网提供电力的能力，并在本质上起到了缓冲作用，以减少波动的影响。

保时捷与当地电力运营商 TransnetBW 合作，并通过保时捷家庭能源管理器 (HEM) 连接了五辆标准的、未经改装的 Taycan。根据保时捷的说法，只需要一些软件调整，Taycan 就可以将电力重新送回电网。保时捷公司执行委员会副主席 Lutz Meschke 解释了为什么这家汽车制造商对这项技术感兴趣：

保时捷 Taycan 的充电技术以及我们的家庭能源管理器和移动充电器产品具有很大的未来潜力：测试证明了这一点。平衡电网电力是一个可以期待的技术。

绿色充电和其他车辆到电网应用的先进解决方案也是可以想象的。这还不是全部：如果未来电动汽车将电能回馈到电网，例如通过私人光伏系统，有助于扩大再生能源，它将进一步提高电动汽车的接受度。

保时捷的 HEM 通过 Intelligent Energy System Services 开发的基于云的系统与电网进行通信。它作为车辆和电网之间的实时接口，基本上根据电网运营商的标准协调充电。

该实验也被 TransnetBW 视为一个里程碑，其首席财务官 Rainer Pflaum 得出结论：项目团队成功地在我们的控制系统和几辆电动汽车之间实施了复杂的通信基础构建。同时，满足了存储和供应平衡电源的严格规范。这将使我们能够将电动汽车集成到未来的智能电网中。

当然，保时捷并不是唯一一家投资 V2G 的制造商。例如，现代已经在新的 Ioniq 5 EV 中提供了此功能，而日产、福特和通用汽车也已宣布试用并计划在未来提供此功能，中国市场也充满机遇。