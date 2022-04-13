Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 3 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

3 月出海手游收入榜

2020 年 9 月底上市以来，米哈游《原神》保持着稳定的高品质内容更新和祈愿活动，推出的新角色备受中外玩家欢迎，今年 3 月也不例外。在 2.6 版本和神里绫人等角色的带动下，《原神》依然是 3 月海外收入最高的移动游戏，力压一众欧美经典手游。

作为海外收入最高的战术竞技手游，腾讯《PUBG Mobile》商业化开启将近 4 年来，持续探寻和开拓新兴市场，其海外总收入逼近 35 亿美元。虽然土耳其在近来遭遇汇率贬值，却仍是《PUBG Mobile》海外收入排名第 2 的市场，仅次于美国。在去年 12 月土耳其汇率急速下跌之后，1 月来自该市场的收入占比一度高达 19.6%，同期来自美国市场的收入占比为 21%。这显示出在经济下行情况下，手游市场的 “口红效应”，以及海外新兴市场的战略价值。

3 月初，有爱互娱《放置少女》迎来日本上市 5 周年庆典，游戏收入环比提升 23%，排名上升 6 位至第 9 名。在竞争激烈的日本市场，凭借独特的三国志二次元化设定，该游戏成功获得一批忠实粉丝。Sensor Tower 使用情报数据显示，该游戏 30 天/60 天长线留存率远高于其它男性化表达的三国志手游在日本市场的表现，上市至今累计收入已突破 10 亿美元。

作为近期成功登陆海外市场的 MMORPG 手游，《云上城之歌》在日韩保持卓越的市场表现。在韩国市场，该游戏依然是收入最高的中国手游。同时，三七互娱于 2 月中旬推出的日服版本《空之勇者团》保持高增长，使得游戏排名前进至榜单第 14 名。

中度手游无疑是近期中国企业的出海热点，其中点点互动《Family Farm Adventure》3 月收入环比增长 9.3%，成为首款入围榜单的模拟经营手游。目前该游戏收入前三的市场为美国、日本和德国，分别占 43.3%、11% 和 7%。

3 月出海手游收入增长榜

本期乐元素《偶像梦幻祭!! Music》迎来日本上市 2 周年庆典，并在 3 月 25 日登顶日本 iOS 手游畅销榜，是继《荒野行动》和《原神》之后，又一款达成这项成就的国产手游。3 月该游戏海外收入环比增长 57.4%，与去年 4 月同为收入最高的月份。

完美世界于 3 月中旬在中国台港澳推出的《梦幻新诛仙》位列收入增长榜第 8 名。

3 月 10 日，Eskyfun 在韩国市场推出 MMORPG 手游《Demon Hunter》，并成功进入增长榜前十。

3 月中旬，朝夕光年在海外发行的暗黑风 ARPG 手游《Dark Nemesis: Infinite Quest》，在半个月时间内进入增长榜第 11 名。Sensor Tower 游戏分类（Game Taxonomy）数据显示，上线至今，该游戏是东南亚地区收入最高的地牢探索类游戏，在美国市场排名第 6。若以对砍类动作手游（Hack and Slash）划分，该游戏是美国市场收入最高的同类手游，在东南亚市场排名第 2，后续表现值得期待。

3 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》本期在海外市场获得超过 1120 万次下载，蝉联榜首。

作为中国棋牌手游出海的典范之一，《Yalla Ludo》是下载榜的常客。凭借在中东和美国市场的卓越表现，该游戏 3 月收入环比增长 15.3%，位列出海手游收入榜第 31 名。