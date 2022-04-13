《福布斯》发布了 2022 年全球最佳创投人榜（The Midas List）。中国创投人上榜人数为 16 人，相比之下，2021 年的榜单有 21 人。今年的榜单中，红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏位列第三，这也是他连续第 5 年进入前三名，并且继续蝉联中国投资家榜单。

五源资本创始合伙人刘芹获总榜第四名，中国榜第二。值得一提的是，五源资本此次共有 3 人上榜，成为上榜人数最多的中国投资机构。另外两位是合伙人张斐和袁野。

真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之位列中国榜第三、女性榜第一。去年她在中国榜单的排名为第五。高榕资本创始合伙人张震本次排在中国榜第四，相比去年下降一位。

16 位中国创投人中有 4 位女性，按照排名先后依次为真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之、启明创投主管合伙人梁颕宇、高成资本创始合伙人洪婧与今日资本主管合伙人徐新。

DCM 中国联合创始人、董事合伙人林欣禾与五源资本合伙人袁野，是榜单中新上榜的两位中国创投人。

以下为《福布斯》2022 年全球最佳创投人榜中国榜排名情况（括号为总榜排名）：

  1. 红杉中国创始及执行合伙人 沈南鹏（3）
  2. 五源资本创始合伙人 刘芹（4）
  3. 真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之（12）
  4. 高榕资本创始合伙人 张震（14）
  5. 五源资本合伙人 张斐（19）
  6. GGV 纪源资本全球管理合伙人 符绩勋（27）
  7. 源码资本创始合伙人 曹毅（32）
  8. DCM 中国联合创始人、董事合伙人 林欣禾（46）
  9. 启明创投主管合伙人梁颕宇（61）
  10. 金沙江创投主管合伙人 朱啸虎（68）
  11. 启明创投创始主管合伙人 邝子平（74）
  12. 五源资本合伙人 袁野（78）
  13. 高成资本创始合伙人 洪婧（83）
  14. 红杉中国合伙人 计越（96）
  15. 渶策资本创始合伙人 甘剑平（97）
  16. 今日资本主管合伙人 徐新（98）
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