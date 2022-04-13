《福布斯》发布了 2022 年全球最佳创投人榜（The Midas List）。中国创投人上榜人数为 16 人，相比之下，2021 年的榜单有 21 人。今年的榜单中，红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏位列第三，这也是他连续第 5 年进入前三名，并且继续蝉联中国投资家榜单。

五源资本创始合伙人刘芹获总榜第四名，中国榜第二。值得一提的是，五源资本此次共有 3 人上榜，成为上榜人数最多的中国投资机构。另外两位是合伙人张斐和袁野。

真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之位列中国榜第三、女性榜第一。去年她在中国榜单的排名为第五。高榕资本创始合伙人张震本次排在中国榜第四，相比去年下降一位。

16 位中国创投人中有 4 位女性，按照排名先后依次为真格基金创始合伙人兼 CEO 方爱之、启明创投主管合伙人梁颕宇、高成资本创始合伙人洪婧与今日资本主管合伙人徐新。

DCM 中国联合创始人、董事合伙人林欣禾与五源资本合伙人袁野，是榜单中新上榜的两位中国创投人。

以下为《福布斯》2022 年全球最佳创投人榜中国榜排名情况（括号为总榜排名）：