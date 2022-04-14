奥迪将在下周推出一款名为 Urbansphere 的全新全电动概念车，这是 Sphere 设计研究系列的第三个也是最后一个概念。奥迪表示，包括 Skysphere coupe 和 Grandsphere 轿车在内的 Sphere 概念让我们看到了该品牌设计的未来，并说明了该公司如何定义未来先进的高级移动性设计。

奥迪 Urbansphere 概念车原定于北京车展（已经改期）首次亮相，将于 4 月 19 日 CEST 下午 12:00 在线全球首发。顾名思义，Urbansphere 概念专为城市使用而设计，尤其是为中国特大城市的客户而设计。它实际上是第一辆体现中国消费者愿望和体验的奥迪汽车。

据说这款电动概念车提供了迄今为止奥迪最大的内饰，这在个人空间不足的地区会获得不错反馈。这是一个大胆的主张，但预告照片似乎显示的不多。两排座椅可见，提供宽敞的膝盖空间和头部空间，尤其是在后部。奥迪表示，这项研究是从内到外系统地设计的，并展示了自动驾驶如何 “将车内变成一个移动的体验世界，没有方向盘、踏板和显示器阻碍 ”。

Urbansphere 是奥迪在北京的设计工作室和英戈尔施塔特总部密切合作开发的，将汽车诠释为第三生活空间。除了预告照片，奥迪还发布了一段短片，由首席芭蕾舞演员出演，她将乘坐 Urbansphere 概念车。这部小影片提供了休息室般的内饰以及在宽敞车外观面上具有动态照明的前端和后端的一瞥。