梅赛德斯-奔驰对 EQXX 的设计引起了人们的关注，这会是款与众不同的高性能量产车型，其主要特点是重量轻、空气动力学效率高，这就使得其能在相同电池的情况下获得比同类电动汽车更好的表现。当汽车制造商透露这一概念时，它宣布一次充电可以行驶超过 621 英里（1,000 公里），那个时候很多人还不相信，认为只是理论性能。

好吧，现在它已经证明它实际上可以行驶 626 英里（1,008 公里），达到这个数字的表现是平均 8.7 千瓦时/100 公里，相当于 7.14 英里/千瓦时。然而，还有更多，因为奔驰表示 EQXX 在基本不间断行驶了大约 11 小时 32 分钟之后，仍然有额外的大约 87 英里（140 公里）的动力。

作为参考，Edmunds 的一项独立测试证实它可以相当容易地通过 400 英里（643 公里）标记；在相同的续航里程测试中，EQS 记录的平均油耗为 29.5 kWh/100km，即 3.39 英里/kWh。

考虑到这一点，EQXX 的成就（以及它在测试后仍然有足够的续航里程的事实）更加令人印象深刻，它确实表明奔驰整合的所有巧妙创新都在发挥作用。在其非常小的正面面积（仅 2.12 平方米或 22.8 平方英尺）、0.17 的低阻力系数、1,750 公斤（3,858 磅）的相对较低的重量和车顶的 117 个太阳能电池组合，使得它比 EQS 效率更加优秀。

值得注意的是，光伏阵列实际上并没有给主电池组加电，而是给 12 伏电池加电。通过它，汽车运行辅助系统，如信息娱乐和鸣条，从而使汽车能够保留其主电池组的电量（EQXX 的大小未知）。从这点来看，这款车确实是迄今为止最高效” 的电动汽车车型，远超业内 300 公里的平均水平。奔驰计划到 2026 年投资 600 亿欧元（折合 650 亿美元）来加速电气化进程。