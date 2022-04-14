近日，广东高景太阳能科技有限公司宣布完成 16 亿元 A 轮融资。除老股东 IDG 资本、珠海华发集团持续加码追加投资外，国寿投资旗下国寿科创基金、建信股权、粤财基金（广东省产业发展基金）、深投控资本、普罗资本、华美资本等财务投资机构，爱旭股份、美的资本等产业投资机构也共同参与了本轮投资。

高景太阳能成立于 2019 年 7 月 3 日，总部位于珠海，由业内资深团队、IDG 资本及珠海华发集团共同创立。其聚焦高效大尺寸光伏硅片的研发制造，掌握大尺寸、薄片化等方面多项核心技术，为客户提供高效、优质的产品，志在成为全球光伏硅片领域的标杆企业。公司目前正在投资建设 170 亿元 50GW 单晶大尺寸硅片项目。

在创始股东及地方政府的支持下，高景太阳能的一期 15GW 拉晶项目（西宁）及切片项目（珠海）分别仅历时 93 天和 140 天便完成了从开工到投产全过程，建设速度刷新行业纪录。目前，高景太阳能生产运营稳健，发展势头强劲，原计划 2022 年上半年建设、下半年投产的二期 15GW 项目提前至 2021 年 7 月份开工建设，并已于今年 2 月正式投产。预计今年 6 月二期项目完全达产后，高景太阳能将有望凭借 30GW 产能跻身行业第一梯队。

IDG 资本合伙人俞信华表示：“IDG 资本早在多年前就已研判出光伏发展的确定性，并作为国内最早开始投资新能源领域的投资机构率先布局光伏产业。我们看到了高景在大尺寸光伏硅片研发核心技术上的优秀表现，这给我们注入了持续投资公司的信心。相信高景可以助推光伏产业实现更大规模更低成本发展。未来我们还将继续支持更多优秀企业，助力中国实现碳中和目标。”

华发集团相关负责人表示：“光伏新能源是国家重点发展的战略性新兴产业，也是华发集团战略布局实体产业的核心方向之一。通过投资高景太阳能、爱旭股份等优质项目，华发正逐步构建关键环节全覆盖的光伏领域全产业链。此次高景顺利完成新一轮融资，表明项目前期建设成果及未来发展前景得到市场的普遍认可，也再次验证了华发的布局方向和投资逻辑。”

国寿科创基金表示：“零碳目标不仅构成国家重要战略方向之一，也成为全球其他主要国家的基本共识，风光等清洁能源在未来能源结构调整具有重要意义。高景拥有明确的发展规划，充分利用光伏市场崛起的机遇，凭借 ‘高景速度’ 快速切入市场，相信公司将在光伏市场占有一席之地，未来盈利增长潜力较大。国寿科创基金将持续支持高景等优秀光伏企业的发展，并致力于为实现 ‘双碳’ 目标作出更大贡献。”

粤财基金表示：“新能源是广东省产业发展基金重点支持的产业之一。高景太阳能作为广东省引入的重大链主型企业将对我省培育新的千亿级光伏产业集群起到决定性作用，也将对 ‘十四五’ 广东建设生态文明社会作出重要贡献。粤财基金将进一步做好投后赋能工作，助力企业做大做强，成为广东省光伏产业的一张名片。”

深投控资本表示：“光伏产业是我国在全球产业当中一张响亮的名片，高景太阳能也是光伏硅片领域冉冉升起的未来之星。深投控资本作为深圳市国资战略投资平台，肩负深圳市和粤港澳大湾区产业发展使命，不断推动产业升级。未来，深投控资本将继续履行国资平台的使命和担当，助力科技创新企业发展。”

得益于本轮的成功融资，高景太阳能原计划 2023 年启动的三期 20GW 项目将于今年开始建设，帮助加速 50GW 产能目标达产。届时，高景太阳能将达成 350 亿产值规模，助力西宁及珠海打造千亿级新能源产业集群，为产业链提供 2 万人的就业机会。此外，50GW 的终端产品还将减少碳排放 7000 万吨/年，为全国乃至全球节能减排事业贡献力量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。