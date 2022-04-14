尽管疫情的阴霾仍未褪去，面对由这场全球性黑天鹅事件而带来的诸多不确定因素，以跨境电商为代表的跨境贸易活动却也在不断为之展示出自身的强大韧性。

根据海关统计数据显示，去年期间，我国货物贸易进出口总值已达 39.1 万亿元人民币，较 2020 年增长 21.4%。其中，在 1.98 万亿的跨境电商总额中，出口部分占到了 1.44 万亿元，年增幅达 24.5%。

接下来，随着如 RCEP 这样的区域性贸易协议的进一步落地，不难预见这一领域中将会呈现出更多的发展机遇。然而，在这个过程中，由于各个国家或地区之间的不同法规政策以及因语言文化差异或数据不互通所带来的信息差等种种问题，对于从事跨境贸易的企业来说，它们所要面临的挑战也将会随之更加严峻。

于此，就提升效率的角度而言，如果想要在今后更加激烈的商业竞争环节中胜出，一个可以把包括多国政府、企业、机构、个体在内所涉及的所有贸易环节链接起来的平台势必将会为其带来极大助力。而这也正是劲升逻辑所在努力的方向。

成立于 1988 年的劲升逻辑（CrimsonLogic）是新加坡国际港务集团与新加坡企业发展局合资的一家国际化电子政务解决方案提供商，其旗下子公司新加坡全球电子贸易服务公司（GeTS）致力于为全球贸易提供从电子通关、全程物流到法律合规、金融支付等全套解决方案。劲升逻辑东北亚区副总裁黄志强向动点出海介绍称，在成立后的第二年，公司便推出了世界上首个全国性电子贸易通关系统，并在之后为超 25 个国家和城市所使用。

不过，他也强调，基于在全球贸易领域的多年积累，劲升逻辑看到，随着跨境贸易活动的愈发频繁，面对瞬息万变的国际局势环境，能否快速准确地做出应对便成为了其中的关键。与此同时，在全球数字化进程进一步加快的当下，尽管各国之间的发展程度不尽相同，针对贸易领域的数字化转型却也在不断成为其中的主要着力点。在这样的背景下，劲升逻辑希望通过其正在大力构建的全面化贸易平台帮助其中的参与者们更好应对这种变化，“把政府、市民和企业链接在一起，细化并且简化整个供应链平台的解决方案——无论你出口任何东西到任何国家，我们都能够在一个平台上统一完成，最大程度上的去节省时间和物力。”

黄志强进一步指出，基于这一目标，劲升逻辑将从 G2G（Government）、G2B、B2B 三个层面展开其业务方向。

首先是帮助政府进行数字化转型的产品 Coherence。它可以将面向企业和个人的登记、执照、补贴等核心政府服务以数字化的形式进行打通。“打个比方，如果你要申请一份企业补贴，政府会需要了解这家企业是否为本地企业、是否在经营。通过 Coherence 的系统，政府则可以结合企业的实际数据来判定是否符合申领标准。而如果你希望在其他国家开设一家公司，你也可以在无需第三方介入的情况下，通过在 Coherence 平台上进行登记来获取到所需的企业执照。”

其次是贸易便利平台 TFP（Trade Facilitation Platform）。经过三十多年的积累，该平台已经从最初的单一贸易窗口发展出了、许可证和执照、海关管理系统、自贸区管理系统、贸易资讯、风险分析、贸易可视化系统等一系列衍生服务。“它在开放灵活的架构上建立， 包含了国家贸易合规的最佳实践和国际标准。各国政府和全球贸易界可以选择完全或部分实施 TFP， 并根据其实际进展进行扩展。”

“最后，从贸易数码化的角度而言，我们也推出了相应的产品 CALISTA。它通过全球 60+港口的连接、贸易合规简化&自动化流程、并以面向各国家和地区的贸易协议智能咨询等方面的服务从物流、贸易合规、财务金融三大角度为企业的数字化贸易转型提供全方位协助，业务覆盖范围达 20 多个国家或地区。以贸易合规流程为例，如果你需要把货物从中国运到新加坡，并且已经在中国已经做了报关。接下来你只要把这些数码化的数据通过我们转换到新加坡的入口数据，然后通过海关直接申报，之前可能需要两三天来进行准备的时间现在只要十分钟就可以搞定。”

据了解，目前，GeTS 已经连通了全球超 61 个海关节点、90 余家船公司和无船承运人，以及约 17.5 万个合作机构。针对其未来发展计划，黄志强坦言，在东北亚地区，中国是其首站，劲升逻辑已经在中国增设了子公司——上海劲升逻辑，并且此前也在大连收购了一家公司已为其进行数码港口产品的开发和测试。

“从上海劲升逻辑的角度来看，接下来的十个月我们的重点会在于以下两个方面，即电商和数码政府。因为在电商领域，这其中还有很大的发展空间，尤其是出口到美国。此外，（随着 RCEP 的建立）我们也要打开东盟国家的市场，并且引导东盟国家的产品进入中国。在数码政府方面，我们的着力点会在于自贸区和跨境申报，希望能在这里有所贡献。”