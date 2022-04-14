应用经济商业化平台 ironSource 宣布，经过内测阶段后，旗下应用营销平台 Luna 正式推出了针对苹果搜索广告（Apple Search Ads）的自动化投放工具 Luna Search Ads，将帮助应用营销人员更好地制作、管理和优化苹果搜索广告。

作为获取 iOS 用户的关键渠道，苹果搜索广告上的广告支出在近期涨幅显著，一款专为该渠道打造的高效管理工具，已成为广告主的迫切需求。Luna Search Ads 为苹果搜索广告提供广告活动创建、关键词发掘管理和数据分析服务，并结合自动竞价算法进行精细化投放，实现降本增效。

此外，广告主也可在 Luna 平台内，同步管理其他流量渠道，比较自己在其他应用商店搜索渠道（如 Google Play）的广告表现，从而获取更全面的洞察，助力广告效果节节攀升。

ironSource Luna 总经理 Peli Beeri 表示：“Luna 让营销人员首次在同一个平台内，完成应用营销的整个周期。他们不仅可以通过 Luna Search Ads 优化苹果搜索广告活动，也能在 Luna 平台管理所有广告支出，获取各渠道的安装后 ROAS 指标，推动多平台同步增长，进而大幅削减营销开支。”

ironSource 一直致力于支持苹果生态系统内的应用开发者，是业内首家支持 iOS “自定义产品页” 的平台，能够面向不同用户群体，创建定制化的苹果商店产品页。现在，Luna Search Ads 也将支持这一独家功能，通过’ 关键词定向’ 和’ 自定义产品页’ 的强强联合，为用户带来更为个性化、高质量的广告体验，进一步激发应用的增长和盈利潜力。

“ Luna Search Ads 为我们在全球的业务拓展提供了巨大帮助，”Playstudio 获客分析师 Andrew Bolich 表示。“大大优化了广告活动发布、关键词管理任务和效果管理流程，在 Luna 的帮助下，我们在苹果搜索广告上的广告支出达到了新高度。”

对此，ironSource 首席运营官兼联合创始人 Omer Kaplan 也补充道：“我们相信，ironSource 的跨渠道能力在业内是一个重要的差异化优势。通过成熟的技术支持，我们不仅帮助广告主多渠道管理广告投放，还在通过聚合广告变现平台，助力其实现收入最大化。”