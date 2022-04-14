动点出海获悉，印尼 P2P 贷款平台 JULO 近日宣布，获得了由瑞穗金融集团旗下日本金融服务公司 Credit Saison 投资的 8000 万美元资金。

JULO 在一份声明中表示，这笔由 3000 万美元股权和 5000 万美元债权构成的资金组合由 Skystar Capital、Saratoga Investama、East Ventures、Quona Capital、Central Capital Ventura、MDI Ventures 和 Gobi Partners 等现有投资人以及一些新投资人参与。

JULO 进一步表示，其中的 3000 万美元股权将用于招募开发人员、数据科学家和商务 “智囊团” 成员，进而展开新产品开发、营销水平提升以及获客规划方面的数据分析能力加强等；而 5000 万美元债权将用于推进平台上融资贷款项目的发展。

JULO 成立于 2016 年，总部位于雅加达，是印尼一家 P2P 数字借贷金融科技公司，致力于为印尼用户提供优质的金融产品。JULO 也是印尼第一家主营数字信用承销及风险评估的平台。借助同名的 APP，JULO 为用户提供无担保贷款，并会使用专有的信用评分技术对申请人进行信用评级。

身处印尼 P2P 借贷企业热潮中，JULO 的表现优于预期。数据显示，在新冠疫情开始肆虐的 2020 年，其投资组合取得了正收益。2021 年，JULO 推出了数字信用卡。由此，97% 的印尼用户可以采取无纸化方式进行电子钱包、手机话费和水电费等的线上充值及处理电商平台上的订单支付。同年，JULO 的贷款发放总额比往年增加了三倍，且目前有望在未来 12 个月内突破五倍以上的增长。