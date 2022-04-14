总部位于巴塞罗那的电动汽车充电设备制造商 Wallbox 最近宣布，该公司已进入德克萨斯州阿灵顿新制造工厂的第一阶段建设。该公司将投资约 1100 万美元进行初步建设，并计划在 2022 年 10 月初开始生产。该工厂投产时的年生产能力将超过 250,000 台，到 2025 年，Wallbox 预计该工厂的产能将超过 500,000 个单位。

最初，Wallbox 将使用该设施生产 Pulsar Plus，这是迄今为止最受欢迎的充电站产品。Pulsar Plus 是一款连接 WiFi 的智能充电器，提供 40 安培和 48 安培版本。Wallbox 预计在 2023 年为其 Quasar 2 增加生产线，这是一种双向直流充电器，可让您的汽车为您的家庭供电充电器能够提供 150kW 和 350kW 之间的功率。

Pulsar Plus 是一款高品质、功能丰富的电动汽车充电站，价格有优势，采用时尚、紧凑的设计。

我们也非常期待 Wallbox Quasar 2，这是一款 11.5 kW 的双向直流充电器，Wallbox 预计将在明年开始向美国市场提供。过去两年，Wallbox 向欧洲客户提供了 CHAdeMO 版本的 Quasar，但最近在 CES 上宣布了 CCS 版本。他们的产品在未来会对行业的充电格局产生一定的影响。