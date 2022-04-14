鸿合科技旗下商用品牌 Newline（新线科技）发布了面向混合办公时代的 “全场景云+端+空间” 品牌战略，以及专为混合办公空间研发设计的 FLEX 2022 系列、NewBuds、TC 系列以及 Newline OS3.0 等重磅新品。

全球知名数字化咨询机构 IDC 认为，疫情正在将混合的 “不确定” 变为 “确定”。混合办公将成为企业和个人工作生活方式 “新常态”。据预测，到 2025 年，中国预计有 40% 的会议将移至线上开展。

混合办公也对云端服务、连接和协同设备提出了更高要求。源于专业交互显示领导品牌鸿合科技的 Newline，早在 2020 年初期就敏锐捕捉到中国云会议市场变革的迹象，提出 “全场景云+端+空间” 的品牌理念，打造混合办公时代下全场景覆盖的云会议应用平台，以全场景的交互、协同，为企业实现真正的降本增效。

满足全场景云会议需求

Newline 为全场景云会议应用自主研发了会议操作系统 Newline OS 3.0。“全场景云+端+空间” 的品牌战略也贯彻在产品之中——无论与会者身处何地，均可以通过 Newline OS 在手机、电脑、会议平板等各类智能终端设备上，与 Zoom、腾讯会议、Teams、钉钉、飞书等主流会议 APP 无缝融合、实现一键入会。Newline OS 3.0 还可以根据办公需求，自由定制个性化应用，如 BI 报表、SRM 数据应用、医疗金融教育行业应用，以及娱乐和健身等场景应用，实现专业会议与个性化体验的完美结合。

在硬件方面，Newline 新推出了专为混合办公全场景研发设计的腾讯专款会议平板 TC65A、灵动会议平板 FLEX Max Pro 与 FLEX Pro，以及无线耳机 NewBuds 共 4 款硬件新品。

其中，Newline FLEX 系列曾接连斩获 2021 德国 reddot(红点奖) 和 iF 两项国际设计大奖。本次发布的 FLEX Max Pro 和 FLEX Pro 2022 继承了 All-In-One 一体化设计理念，采用 In-cell 电容触控技术、回声处理算法、AI 智能取景等先进技术，在云、端、空间不同维度为与会者打造高品质的会议体验。

FLEX Max Pro 整机采用 43 寸设计，体重只有 13kg，可以实现 12 米的远距离拾音、180 度广角，以及对空调声、风扇声、键盘声等 200 多种噪音消除。无论是在独立办公室、电话间、洽谈室、开放空间、还是在酒店客房、咖啡馆、茶馆、会所的包间，只要布置一台 FLEX Max Pro 就可以马上把该场所升级为混合办公空间。FLEX Pro 2022 则是为个人桌面、洽谈室、电话间等场景而设计的多功能桌面会议终端。为满足跨组织沟通的需求，FLEX Pro 具备 “Bring Your Own Meeting” 的能力， 即通过一条 USB-C 线将 FLEX Pro 连接到个人电脑，瞬间实现设备升级。

腾讯会议与 Newline 共同发布了首款天籁安卓会议大屏——TC65A。这款设备内置天籁语音模组，全新升级 8 通道线性麦克风阵列，还可支持 12 米超远距离拾音，通过 AI 自动降噪，可一次性解决键盘、触屏、风扇等 200 多种噪声并消除回声，保证多人讲话时每一个人声音都能听得清、听得真，让企业的远程交流如面对面交谈般实时且清晰。

腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕在会上表示：“Newline 是腾讯会议首批硬件合作伙伴之一，腾讯会议推出天籁语音模组后，Newline 也是第一批拥抱天籁 inside 的厂商。今天，我们有幸与 Newline 联合发布 TC65A，这是首款天籁 inside 安卓专款产品，我们相信无论从产品定位、设计还是功能，TC65A 都将对整个混合办公市场起到引领作用。”

NewBuds 专业降噪真无线会议耳机是国内首款针对生产力专属定制功能的会议耳机，首创 “一键静音” 物理按键，专业 8 麦降噪系统，每只耳机都集成了 2 颗主动降噪麦克风和 2 颗通话降噪麦克风，保护会议隐私的同时大幅提升通话质量。

FLEX 先行者计划：先行体验 先进会议

嘉御资本董事长兼合作创始人卫哲认为:“经济发展进入存量时代，企业经营的核心是降本增效。在 ‘降本’ 的基础上，如何解决各种场景下的交互和协同，实现 ‘增效’，Newline 已经率先帮企业找到了答案。”

为让更多企业第一时间体验到新品，Newline 于本次发布会上特别公布了 “FLEX 先行者计划”，为申请的企业提供免费试用体验，试用后还可以享受限量 7 折购机。此外，基于企业采购周期和净资产化考虑，Newline 联合小熊 U 租（京东租赁）推出租赁方案，单月价格仅需 499 元。