上海睿璟生物科技有限公司（简称 “睿璟生物”）近日完成近亿元新一轮融资，本轮融资由博远资本领投，国泰君安、银盛泰资本跟投，取势资本担任财务顾问。此前，睿璟生物获得由元禾原点领投、真格基金及景旭创投跟投的 A 轮融资。本轮投资将助力睿璟生物在新品研发、批量生产、市场营销等方面的加速推进。

围绕甲状腺癌从术前取样、诊断、到术后监测，睿璟生物推出了甲状腺活检针、多基因 qPCR 检测和 NGS 检测、Thyroscan 甲状腺结节良恶性分类器、以及针对术后复发监测等全流程系列产品，为整个甲状腺癌诊疗周期提供一体化解决方案。

经过四年多的研发及积累，该公司术前多基因 qPCR 和 NGS 产品已经进入临床注册阶段，目前已经过上万例临床样本的验证，细分赛道领先优势明显。与此同时，公司重磅独家产品 Thyroscan®甲状腺结节良恶性分类器，对标美国的 Thyroseq，致力于取代细胞病理学诊断。公司倾力打造一体化甲状腺癌从发现到预后监测全流程平台，最大程度提高患者生存率及生活质量，降低医疗成本，缓解社会经济和医疗资源负担。

睿璟生物 CEO 洪根东表示：“睿璟生物立足临床需求，致力于成为一家针对甲状腺癌术前辅助诊断、术后复发监测及常规管理全过程覆盖的精准诊疗企业，做甲癌领域分子检测的领跑者，优化医疗资源，造福更多的病患。”

博远资本创始合伙人陶峰表示：“很高兴博远领投睿璟生物，体外诊断的细分赛道发展迅速，仍然有大量未被满足的临床需求，睿璟生物专注甲状腺垂直赛道，产品管线覆盖全流程，本轮资本的注入将进一步助力其在甲癌领域的领跑地位。”

银盛泰资本医疗投资基金董事总经理杨涛表示：“睿璟生物目前专注于甲状腺结节/甲状腺癌垂直病种，为客户提供甲癌良恶性判断和复发监测分子诊断产品、居家全程管理产品、手术耗材的整体解决方案。我们十分看好公司作为国内甲状腺癌辅助诊断的领先企业，立足研发和市场的双重优势，在产品研发、注册获证、甲癌患者数据积累和标杆医院渠道等方面明显领先于对手，有望成为国内第一个取得甲癌辅助诊断试剂三类证企业，公司已经入高速发展期。本轮资本的注入将进一步助力其在甲癌领域的领跑地位。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。