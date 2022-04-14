Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）最新发布的研究报告《2021 年 Q4 基带市场份额跟踪：高通和联发科共同抢占 95% 的 5G 市场份额》指出，2021 年全球手机基带处理器市场收益同比增长了 19.5%，达到 314 亿美元。高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔占据了 2021 年基带芯片市场收益份额的前五名。

高通以 56% 的收益份额引领基带芯片市场，其次是联发科（28%）和三星 LSI（7%）；

联发科、高通和紫光展锐的市场份额有所增加，而英特尔、海思半导体和三星的市场份额有所下降；

5G 基带收益同比增长 71%，占 2021 年基带总收益的 66%；

蜂窝物联网基带供应商翱捷科技、Nordic Semiconductor、Sequans 和索尼（Altair）在晶圆受限的情况下表现抢眼。翱捷科技的出货量增长了近四倍。

Strategy Analytics 手机元件技术服务总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 表示：“2021 年高通基带芯片出货量超过 8 亿，在出货量和收益排名中都位列第一。iPhone13 配备了 X60 基带芯片，这推动高通扩大了销量。此外，该公司通过骁龙 8 和 7 系列芯片确立了自己在高端安卓设备市场中的领导者地位。凭借其多样化的基带芯片组合，高通还在汽车、物联网、蜂窝平板电脑、固网无线接入和其他应用等非手机领域表现抢眼。”

Kundojjala 继续说，“联发科的 5G 基带出货量在 2021 年增加了超过两倍，这要归功于它在三星和中国手机厂商获得的客户订单。该公司还聚焦中、低端 LTE 市场，并在智能手机领域超越了高通，取得了市场份额。另一方面，紫光展锐凭借改进的产品组合和在 Tier-1 智能手机厂商中获得的客户订单，重新夺回了 LTE 市场份额。Strategy Analytics 认为，紫光展锐有潜力获得更多的 LTE 市场份额——因为该公司在获取成熟技术市场份额方面有着成功经验。”

Strategy Analytics 射频&无线元件服务总监 Christopher Taylor 表示：“由于贸易制裁影响了其出货量，海思半导体受到重创，其市场份额被高通和联发科瓜分。而三星 LSI 失去了 4G LTE 和 5G 基带芯片的市场份额，这是由于其最主要的客户三星手机更多转向了高通、联发科、紫光展锐。”