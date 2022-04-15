近日，教育部公布了第一期供需对接就业育人项目立项名单。这是为落实 “稳就业”、“保就业” 决策，推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接的重要举措。

教育部高校学生司组织企业和高校，实施供需对接就业育人项目。项目从 2021 年 8 月启动，共有 347 家企业提交项目申报。经专家审核、立项单位信息核查等系列工作，最终确定了第一期供需对接就业育人项目名单。

在获批的项目名单中，阿里巴巴国际站一共获批了 225 个就业育人项目，在本次所有参与企业中，位居第二。项目合作内容包括定向人才培养培训、就业实习基地和人力资源提升这三种多元化的校企合作形式。

本次与阿里巴巴国际站合作就业育人项目的高校多达 96 家，不仅有南京大学、西安交通大学、南开大学、湖南大学、中国地质大学、重庆邮电大学、四川外国语大学等国内著名高校。也有河北工业职业技术大学、湖南交通职业技术学院、广东财贸职业学院、贵州电子商务职业技术学院、武汉船舶职业技术学院等职业类特色院校。

教育部统计数据显示，2022 年高校毕业生的规模首次突破千万大关，将达到 1076 万人，比上一年增加 167 万人，规模和增量都创下了历史新高。当毕业季与疫情叠加，外界多有今年或将成为 “史上最难” 毕业季的说法。

对此，教育部、人社部等多部门都已经行动起来，部署实施百万就业见习岗位募集计划，进一步推进高校毕业生的就业见习工作。阿里巴巴国际站作为企业群体中的一员，对于国家稳就业的行动，有着必须贡献其中的社会责任。为此，阿里国际站积极参与到供需对接就业育人项目当中，为 “稳就业” 力所能及地贡献绵薄之力。

事实上，在校企联动和推动就业方面，阿里巴巴国际站一直非常重视，并且坚持长期主义，持续投入。2015 年起，阿里巴巴国际站启动了跨境电商人才培育项目，主要针对在校大学生进行跨境电商运营等专业培训。2020 年初，教育部职业培训 “1+X” 项目确认，阿里巴巴国际站为跨境电商 B2B 数据运营人才独家培训评价组织。截至目前，国际站已与全国 547 所高校合作，累计培养 35 万多名跨境电商专业人才。

四川外国语大学与阿里巴巴国际站共同举办高校毕业生就业双选活动

2021 年 5 月，阿里巴巴国际站还联合清华大学发布了《跨境电子商务 B2B 数据运营职业技能标准》。这不仅国内首个经过教育部认证的国际跨境电商人才标准，而且数据显示，已有近 2 万名高校毕业生，通过上述项目拿到跨境电商人才证书，其中 50% 以上的毕业生就业之后的首个订单超过 1 万美金。通过对比发现，尚未获得该证书的学生实习期平均月薪 3633 元，获得证书的实习期平均月薪 5177 元，高出 1544 元。

面对中国商业出海的时代热潮，以及中国在入世 20 周年后，迎来中国外贸出口的新时代升级转型，整个国内跨境外贸及数字出海的人才需求，还有进一步扩大的趋势。阿里巴巴国际站积极参与贡献高校人才的培养，不仅为 “稳就业” 践行必要的社会责任，也为外贸行业的人才需求，做出力所能及的贡献。

 

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