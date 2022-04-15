近日，教育部公布了第一期供需对接就业育人项目立项名单。这是为落实 “稳就业”、“保就业” 决策，推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接的重要举措。

教育部高校学生司组织企业和高校，实施供需对接就业育人项目。项目从 2021 年 8 月启动，共有 347 家企业提交项目申报。经专家审核、立项单位信息核查等系列工作，最终确定了第一期供需对接就业育人项目名单。

在获批的项目名单中，阿里巴巴国际站一共获批了 225 个就业育人项目，在本次所有参与企业中，位居第二。项目合作内容包括定向人才培养培训、就业实习基地和人力资源提升这三种多元化的校企合作形式。

本次与阿里巴巴国际站合作就业育人项目的高校多达 96 家，不仅有南京大学、西安交通大学、南开大学、湖南大学、中国地质大学、重庆邮电大学、四川外国语大学等国内著名高校。也有河北工业职业技术大学、湖南交通职业技术学院、广东财贸职业学院、贵州电子商务职业技术学院、武汉船舶职业技术学院等职业类特色院校。

教育部统计数据显示，2022 年高校毕业生的规模首次突破千万大关，将达到 1076 万人，比上一年增加 167 万人，规模和增量都创下了历史新高。当毕业季与疫情叠加，外界多有今年或将成为 “史上最难” 毕业季的说法。

对此，教育部、人社部等多部门都已经行动起来，部署实施百万就业见习岗位募集计划，进一步推进高校毕业生的就业见习工作。阿里巴巴国际站作为企业群体中的一员，对于国家稳就业的行动，有着必须贡献其中的社会责任。为此，阿里国际站积极参与到供需对接就业育人项目当中，为 “稳就业” 力所能及地贡献绵薄之力。

事实上，在校企联动和推动就业方面，阿里巴巴国际站一直非常重视，并且坚持长期主义，持续投入。2015 年起，阿里巴巴国际站启动了跨境电商人才培育项目，主要针对在校大学生进行跨境电商运营等专业培训。2020 年初，教育部职业培训 “1+X” 项目确认，阿里巴巴国际站为跨境电商 B2B 数据运营人才独家培训评价组织。截至目前，国际站已与全国 547 所高校合作，累计培养 35 万多名跨境电商专业人才。

2021 年 5 月，阿里巴巴国际站还联合清华大学发布了《跨境电子商务 B2B 数据运营职业技能标准》。这不仅国内首个经过教育部认证的国际跨境电商人才标准，而且数据显示，已有近 2 万名高校毕业生，通过上述项目拿到跨境电商人才证书，其中 50% 以上的毕业生就业之后的首个订单超过 1 万美金。通过对比发现，尚未获得该证书的学生实习期平均月薪 3633 元，获得证书的实习期平均月薪 5177 元，高出 1544 元。

面对中国商业出海的时代热潮，以及中国在入世 20 周年后，迎来中国外贸出口的新时代升级转型，整个国内跨境外贸及数字出海的人才需求，还有进一步扩大的趋势。阿里巴巴国际站积极参与贡献高校人才的培养，不仅为 “稳就业” 践行必要的社会责任，也为外贸行业的人才需求，做出力所能及的贡献。