2022 年，个人电脑市场开势良好。虽然出货量自 2020 年第一季度以来首次出现同比下降，但总体收入增长仍超过 15%。根据 Canalys 发布的最新数据，在重大地缘政治的影响和消费者需求疲软，全球台式机和笔记本电脑出货量全年下降 3%，仅达到 8010 万台。然而，市场供应匮乏，电脑价格持续上涨，消费者对高价个人电脑的需求也不断增加，因此市场收入达到了 700 亿美元。笔记本出货量同比萎缩 6%，仅售出 6320 万台，而台式机出货量增长 13%，达到 1680 万台。虽然出货量因外部冲击而有所下降，但稳固的购买和使用需求使得市场收入和长期信心仍然维持高位。

Canalys 首席分析师 Rushabh Doshi 表示：“个人电脑行业收入持续增长，所以厂商和股东有理由为此欢呼。个人电脑的使用频率越来越高，使用时间也越来越长，使用电脑的目的也比以往更多样化。过去两年，电脑保有量大幅增长，在 2019 年至 2021 年，笔记本和台式机电脑新增超过 1.5 亿台。即使短期内客户会因价格上涨而被迫延迟购买，但大批设备的换机仍不可避免，特别是考虑到 50% 以上设备都已超过四年的使用年限。同时，消费者和教育市场出现停滞，但今年的商业需求将保持强劲。人们的办公活动要恢复到接近疫情前的水平，加上混合和远程办公者也需要更高规格的个人电脑来最大限度提高生产力，这意味着企业的 IT 支出会在 2022 年持续上升。”

2022 年第一季度，联想仍在个人电脑市场蝉联第一，出货量达到 1820 万台，年度同比下降 10%。惠普稳居第二，但在五大厂商中跌幅最大，其出货量同比下降 18%，达到 1580 万台。排名第三的戴尔因其专注商用市场的优势，获得 6% 的稳健增长，出货量达到 1370 万台。苹果和华硕同样涨势喜人，出货量分别增加 8% 和 24%，位居第四、第五。这标志着自 2017 年第三季度以来，华硕首次在五大厂商排名中争得一席之位。

Canalys 高级分析师 Ishan Dutt 表示：“2022 年第一季度给个人电脑市场带来了新一轮阻力。继去年的高点之后，消费市场和教育市场采购需求正自然放缓，同时，全球重大事件的发生给整个行业带来重创，对供需侧都造成了负面影响。乌克兰战争推动石油和天然气，以及金属和食物等大宗商品的价格上涨，加剧了主要市场的通货膨胀。同时，在深圳和上海等中国主要城市，针对新冠疫情的封锁为制造和分销带来新的瓶颈，而此刻厂商和渠道商才开始站稳脚跟。面对这些悬而未决的问题，以及其他可能发生的黑天鹅事件，因此行业必须做好准备，用不输过去两年的韧性克服新一轮挑战。”