中国正面临着可重复回收和利用旧电动车电池的巨大市场机会，这源于大约六年前开始的世界上最大的电动汽车销量。我们回顾一下过去几年中国市场的电动车表现，2015-2017 年中国新能源汽车 (NEV) 销量爆发式增长，如今已经进入到 2022 年，差不多 7 年的周期，正涌入电池再利用和回收市场。去年，新能源汽车销量为 330 万辆，由此可以看出 2025-2027 年间将有多少电池将被回收利用。

中国汽车工业协会的统计显示，2021 年中国的纯电动汽车新车销量增至上年的 2.6 倍，达到 291 万辆。除了政府促进普及的措施之外，低价车型畅销。上汽通用五菱汽车 2020 年推出售价便宜的纯电动汽车，2021 年销售了约 42 万辆。这个年度在中国全年 2627 万辆的新车销售中，纯电动汽车的占比首次超过一成。

根据中汽协数据，3 月新能源销量达到 48.4 万辆，环比增长 43.9%，同比增长 114.1%，渗透率 21.7%，其中纯电占比达到 80.9%。22 年第一季度，新能源汽车销量达 125.7 万辆，同比上升 138.6%，累计渗透率 19.3%。

而且我们提到的数字也只计算了电动汽车，还没有计算大量其他电动汽车，包括目前超过 40 万辆电动巴士、数百万辆电动自行车和轻便摩托车，以及越来越多的商用电动汽车。

中国的电池回收利用行业存在巨大市场机遇

报废汽车电池的回收和二次利用已成为我国新能源汽车产业发展的热点。NEV 的范畴意为 “新能源汽车”。它包括纯电池电动汽车、混合动力电动汽车和插电式混合动力汽车以及氢燃料电池汽车——所有这些汽车都使用多种不同尺寸和类型的电池。

负责全国产业规划的工业和信息化部（MIIT）表示，其关于电池再利用和回收的政策将确保更大程度的环境保护，提高资源利用率，确保新能源汽车产业的健康发展。这不仅出于地缘政治和生态原因，而且因为电池再利用和回收是一项大生意。

预估到 2025 年，中国的电池回收市场将达到 260 亿元人民币。然而，中国回收的电池材料的市场价值和数量差异很大。此外，一些变化取决于数据是否包括再利用行业，即电池材料进入回收行业之前的第二次利用。在全球范围内，麦肯锡的研究计算得出，到 2030 年，用于固定应用的二次电池供应每年可能超过 200 吉瓦时，届时它将 “构成一个全球价值超过 300 亿美元的市场”。

目前动力电池回收利用主要分为梯次利用和再生利用，其中废旧电池再生利用已有一定规模，2020 年市场规模已达 24 亿人民币，预估 2025 年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达到 260 亿人民币。电动汽车电池的使用寿命为 4-6 年，之后它们的容量将低于 70-80%，这意味着它们通常可以在第二次生命应用中再使用 2-4 年，然后再被回收。中国的 “阶梯” 利用主要涉及诸如速度较慢的轻型电动汽车等用途，然后是众多固定式储能应用。当然，国以外也存在二次使用的电池，但其他国家尚未体验到电池再利用和回收市场的那种超大市场规模。

2018 年，随着新能源汽车电池回收监管的第一波重大浪潮，政府列出了 5 家回收企业的初步名单，被称为回收企业的 “正规军”。目前，两家主要公司——Brunp 邦普循环和 GEM 格林美——现在占中国所有官方电池回收业务的 50% 左右。该列表最近已增加到总共 47 家列入白名单的公司。Brunp 是全球最大的电池生产商宁德时代的合作伙伴。去年 10 月，宁德时代还宣布将建设自己的回收厂。

同样在中国兴起的还有大量非官方的、规模较小的回收企业。对于将电池进行最终回收的公司来说，小型回收商通常比官方允许的回收企业便宜。然而，这些车间电池回收企业并不一定能回收所有宝贵的资源，例如：钴和镍，并且经常不当处置珍贵且对环境有害的材料。

目前，据中国媒体估计，只有大约 30% 至 40% 的电池材料被回收利用。新兴行业受到若干成长痛点的困扰，例如缺乏标准电池技术、电池回收技术不完善以及再利用流程滞后，使得每个回收流程都各不相同且成本高昂。

现有技术理论上可以回收 80% 左右的不同电池类型的组件，这意味着目前回收率较低的原因更多在于制度、法规和途径的标准化，而不是不成熟的技术，虽然，与其他国家的公私合作伙伴关系一样，改进回收技术也是政策的一大重点。

尽管起步处于强势地位，但如果这些材料没有得到充分回收，这些资源最终将成为有毒废物，而不是用于新电池的有价值的电池材料——而中国目前正面临着巨大的挑战，当然机遇也很大。

中国电池回收行业的效率、技术还有待不断提升

尽管对电池再利用和回收行业的监管从 2018 年的第一部法规就开始了，但直到 2021 年下半年，官方才发布了全面解决新能源汽车电池循环经济各个方面的规则法规。2018 年，政府要求汽车制造商负责汽车电池的回收，并规定汽车制造商在电池回收方面发挥更积极的作用。一个 “可追溯性管理平台” 投入运行，以帮助监督和管理流程。同年 7 月，中国选定 17 个城市和地区开展旧电动汽车电池回收试点。前五家 “正规军” 电池回收企业被列入白名单，后来名单增加到现在列出的 47 家企业。

同样在 2018 年的第一轮政策引导中，政府鼓励 “互联网+回收” 商业模式，其中包括新的在线商业模式的再利用回收与物联网服务相结合，其中当然包括软件、在线商业模式、人工智能和大数据。这些系统和业务决定了制造商、市政当局、消费者和从事第二生命和回收材料交易的公司之间材料流动的效率。在刚刚过去的 12 月的最新政策中，政府明确重申了创新和发展 “互联网+回收” 商业模式的重要性。

最重要的转变始于 2021 年年中，国家 “十四五” 规划，主要关注从能源和原材料到制造、再利用和循环利用的各个方面的电力运输行业经济发展规划。这提出了到 2025 年建立更完整的电池回收系统的目标。在随后的六个月中，中国政府已经为预期的转型制定了指导方针。

地方政府也开始推动新能源汽车电池回收行业。例如，江苏省设立了 907 个新能源汽车电池回收中心。上海启动了新能源汽车电池全生命周期跟踪监管体系。中国目前在全国拥有超过 10,000 个电池回收中心。

2021 年 8 月，随着工信部发布《新能源汽车动力电池逐步利用管理办法》等政策，电动汽车电池二次利用成为焦点。政策建构了国家和地区部门以及企业和行业之间的合作，以及制定 “阶​​梯式” 二次利用行业的可追溯性和问责制规定的法规。这包括在电动汽车中的再利用、基站备用电源、能量存储以及电池充电和更换。在这里，中国政府表示将鼓励 “采用租赁、大规模利用和其他有利于阶梯产品回收利用的商业模式”。

2021 年 12 月上旬，工信部会同有关部门印发了《新能源汽车动力电池回收管理暂行办法》方案。其中包括实施电池全生命周期可追溯管理，包括在北京、天津、河北等 17 个地区开展试点，并涉及中国铁塔公司，促进跨区域合作和产业链协同。12 月晚些时候的其他政策旨在规范和支持从消费者到市政当局、企业和工业参与者的实际框架。

除了完善回收网络和加强可追溯性管理外，政府正在加大对回收技术的关注。最新规定还设想建立一些第二生命使用 “阶梯” 和回收标杆企业，并确保金融机构能够腾出必要的资金来实现上述规模化雄心，其它政策旨在解决确保标准和实践以确保盈利。

旧电池回收利用的好坏将影响新能源车行业的健康

中国是世界上最大的电动汽车早期采用市场，也必将是最大的旧电池保有量市场。曾经的电动汽车销售热潮还在持续，而电动车的电池则开始显现出一定的成本压力。电池能否成功实现高效的回收和利用，将会对整个电动车行业造成巨大的影响，对新能源车行业的健康和活力起到正面推动作用。

除了政府的政策引导，是时候在这个行业加大布局了，无论是车企还是第三方初创团队，中国的电池回收利用行业的风帆已经拉满，就等未来几年扬帆出行，我们拭目以待。