data.ai 发布了 2022 年 3 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

data.ai 3 月非游戏厂商出海收入榜中，在上个月上升 3 名的畅读科技，通过旗下 MoboReader、Manobook 在美国等市场的收入持续增长，在本月排行榜中继续向前，挺进 3 位至收入榜第 6 名。排名第 25 的 Ele-Zone 主要以旗下的 Elelive 华人直播为切入点，在美国、东南亚、港台市场持续稳定运营，并且 3 月在土耳其市场获得相当喜人的增长，已占到整体营收的近 20%。排名第 29 的 Easyroid 旗下的陌生人社交产品 Say Hi 也主要通过中东地区的收入保持持续的稳定增长，再次进入榜单。

data.ai 3 月非游戏应用出海收入榜前三名保持不变。Top 30 榜单中 MoboReader 和 WePlay 表现亮眼。畅读旗下的 MoboReader 3 月在美国市场的收入增长迅猛，在美国谷歌和苹果双端图书类畅销榜中都有不错的排名上升。WePlay 是武汉微派去年 4 月出海的一款基于语聊的游戏社交 App，上线以来重点经营台港及东南亚市场，其在台湾市场 Apple 娱乐畅销榜长期保持第一名的位置。

注：上述数据基于 data.ai 对截至 2022 年 4 月 6 日的所有时间段的当前估算数据。