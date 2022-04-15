Genesis 在曼哈顿文化空间 Genesis House New York 首次展示了全电动 Genesis X Speedium Coupe。这款概念车融合了 Genesis 的 DNA，同时展望了下一波电动汽车浪潮，并突出了 Genesis 作为豪华电动汽车品牌的未来。该品牌还宣布了在其位于阿拉巴马州蒙哥马利的制造工厂生产其即将推出的电动 GV70 SUV 的计划，生产将于 12 月开始。

Genesis X Speedium Coupe 的诞生基于 Genesis X 概念的 “自由式” 设计风格。Genesis 首席创意官和 2022 年世界汽车年度人物 Luc Donckerwolke 领导了该设计。它以更加进步的方式体现了永恒的创世纪设计理念，运动优雅。

Speedium 这个名字的灵感来自韩国仁济市的赛道，以及它激发了 Genesis 设计师对赛车运动的热情。这个名字也体现了 Genesis 的信念，即在电气化时代，驾驶的情感价值将保持强劲。加上 “coupe” 这个词，通过美学设计进一步强调了驾驶的乐趣。

Genesis 遵循简化设计的原则，即概念车的 “少即是多”。Genesis X Speedium Coupe 以其内敛的优雅、简洁的线条和微妙的曲线脱颖而出。

Genesis 还宣布，电动 Genesis GV70 将是其在美国阿拉巴马州蒙哥马利的制造工厂生产的第一款汽车。预计将于 2022 年 12 月开始生产，目标是加强 Genesis 在该地区的电动汽车市场地位并继续致力于电气化。