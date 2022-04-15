通用汽车与原材料巨头嘉能可签署了一份多年的钴供应合同。嘉能可将向通用汽车提供来自澳大利亚矿山的电池材料。两家公司没有透露供应合同的细节。嘉能可从澳大利亚供应的钴将被通用汽车用于其 Ultium 电池的阴极，这些电池用于雪佛兰 Silverado EV、GMC Hummer EV 和凯迪拉克 Lyriq 等电动汽车。

两家公司表示，该协议建立在两家公司共同致力于通过联合行业和多方利益相关者平台创建强大、可持续和有弹性的供应链的基础之上。嘉能可和通用汽车都是负责任矿产倡议 (RMI) 的成员，并且嘉能可的 Murrin Murrin 业务符合经合组织的负责任矿产保证流程。

“通用汽车和我们的供应商正在建​​立一个电动汽车生态系统，专注于以安全可持续的方式采购关键原材料”，通用汽车全球采购和供应链副总裁杰夫莫里森表示：“重要的是，鉴于电动汽车在减少运输部门碳排放方面的关键作用，该协议符合我们负责任采购和供应链管理的方法。”

Britishvolt 还从嘉能可采购钴。去年 8 月，两家公司签订了长期供货协议。作为交易的一部分，资源集团还投资于新兴的电池制造商。根据 2020 年的报告，嘉能可还向特斯拉供应钴——但来自刚果的一个矿山。此外，韩国电池制造商 SK On 和三星 SDI 都是这家大宗商品集团的钴客户。

嘉能可是测试区块链解决方案 “Re|Source” 的几家商品公司之一，作为 “追踪负责任地生产的钴从矿山到电动汽车” 的试点项目的一部分。这方面的信息于 2021 年 5 月发布。区块链技术被认为是在供应链中创造透明度的一种行之有效的手段。