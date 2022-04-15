备受赞誉的现代 IONIQ 5 在著名的 2022 年世界汽车大奖中大获全胜，这款全电动跨界车被评为年度世界汽车、年度世界电动汽车和年度世界汽车设计。世界汽车大奖在纽约国际车展举行的颁奖典礼上揭晓结果 (NYIAS)，IONIQ 5 得到了来自全球 33 个国家的 102 名汽车记者组成的评审团的认可。这款创新的电池电动汽车已经赢得了众多国际赞誉，与 2021 年推出的 27 款竞争车型一起被进行评比，最终在它被提名的所有三个类别中都战胜了其他入围者。

IONIQ 5 是现代 BEV 专用品牌 IONIQ 中的第一款车型。它充分利用定制的电动全球模块化平台 (E-GMP) 架构，提供 800V 的超快速充电能力，仅需 18 分钟即可充电 10% 至 80%，并且内部空间非常宽敞。电动汽车独特的包装需求意味着车轴可以直接推到汽车的前后，提供比传统车辆更多的空间。根据 WLTP 标准，配备两轮驱动 (2WD) 和高达 77.4 千瓦时的电池时，其单次充电的最大续航里程约为 470~480 公里。其功能包括车辆到负载 (V2L) 技术、先进的连接性和驾驶员辅助系统，可提供终极的车内体验。

随着现代汽车向智能移动解决方案提供商转型，该公司正在加速其电气化战略，以成为全球领先的电动汽车制造商。现代计划到 2030 年推出 17 款新的 BEV 车型，包括 Genesis 豪华品牌车型，目标是到 2030 年将全球 BEV 年销量提高到 187 万辆。

IONIQ 5 预示着现代设计的新纪元，由品牌设计师称之为 “参数动力学” 的设计定义，其动态宝石般的表面细节定义了 BEV 的视觉识别。这款跨界车独特的外观造型以简洁、锐利的线条为特色，传达出其在道路上的动感形象，以及独特的 “Parametric Pixel”LED 前照灯和尾灯，给人留下持久的印象。

在内部，IONIQ 5 的 “Living Space” 内饰主题充分利用了 3,000 毫米轴距，提供了前所未有的可移动中控台，让乘客有更多的行动自由。许多室内接触点使用环保材料和纺织品，例如生态加工皮革、可持续纤维和生物涂料，这反映了消费者对可持续产品的兴趣日益浓厚。自去年全球推出以来，IONIQ 5 赢得了享誉国际的荣誉，包括德国年度汽车、英国年度汽车、Auto Express 年度汽车和 Auto Bild 年度电动汽车。该车型还在首届 2021/2022 年度最佳汽车奖中名列前茅。