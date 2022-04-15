近日，上海迈邦生物科技有限公司（Medium Bank）宣布完成亿元人民币 B 轮融资。这是继 2021 年 06 月 A 轮融资后的又一轮融资。本轮投资由高科新浚领投，A 轮股东睿赢资本跟投，投资将用于继续加大创新研发的投入、生产管理质量体系的再升级以及量产化产业基地的建设等。

2021 年，迈邦生物 GMP 标准建设 MFG1 一期产能正式投产，二期 MFG2 量产化基地建设持续推进中；2022 年，零缺陷通过 ISO13485 质量体系认证，相继数十家生物医药企业完成了对迈邦生物生产基地的现场审计。

迈邦生物在 CHO 细胞、杂交瘤/骨髓瘤细胞、HEK293 细胞、昆虫细胞、病毒疫苗细胞及 T 细胞/干细胞等细胞领域，产品及服务涵盖各大动物细胞平台标准化化学成分限定（CD, Chemical Defined）培养基、培养基优化开发（MOD, Medium Optimization & Development）服务及大规模干粉/液体培养基代工生产（OEM）服务等。这些产品及服务在国内外超过近 300 家生物医药企业得到验证，多数产品性能及优化开发服务表现均已优于国际顶尖细胞培养基公司产品。目前迈邦生物的多种产品已经在单抗、融合蛋白、动物或人用疫苗、IVD、再生医学及细胞培养肉等诸多领域的临床及商业化生产阶段使用。

迈邦生物董事长兼 CEO 王延涛先生表示：“迈邦生物专注于高性能国产 CD 培养基配方开发及产业化生产，并有能力为生物医药企业提供上游工艺整体解决方案。我们将持续引入和培养研发人才，加大创新研发投入，并对产品性能和通用性以及技术服务能力提出更高的要求，协助生物药企降低最大占比原材料的成本，真正为生物医药企业提供发展助力，造福万千病患。”

高科新浚管理合伙人秦扬文表示，：“细胞培养基作为抗体类药物、疫苗、细胞治疗等创新生物技术上游生产的核心原材料之一，发挥着基础的支撑和保障作用，关系到最终药品的安全性及有效性，且未来发展空间巨大。迈邦生物为代表的同行在细胞培养基领域的国产化突破，解决了行业多年的 “卡脖子” 问题，实现了医药民生领域高程度国产化的自立自强。高科新浚密切关注生命科学上游相关产业创新成长投资，已构建了覆盖创新生物技术、上游核心原材料及工具的行业生态圈。期待迈邦生物借力本轮融资，深耕客户需求，持续优化技术平台，助力国内的生物技术企业走向商业化、国际化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。