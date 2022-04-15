国家广播电视总局网络视听节目管理司与中共中央宣传部出版局发布了 《关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知》，其中提到：严禁网络视听平台传播违规游戏。网络影视剧、网络综艺、网络直播、短视频等各类网络视听节目均不得直播未经主管部门批准的网络游戏，不得通过直播间等形式为各类平台的违规游戏内容进行引流。

《通知》还提到，严禁违法失德人员利用直播发声出镜。网络直播平台在主播和嘉宾选用上要严格把关，坚持把政治素养、道德品行、艺术水准、社会评价作为选用标准。对政治立场不正确、违反法律法规、违背公序良俗的失德失范人员坚决不用。

附：国家广播电视总局网络视听节目管理司 中共中央宣传部出版局《关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知》