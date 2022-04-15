高通技术公司和 Stellantis 集团日前宣布达成多年技术合作，自 2024 年起，双方将利用最新的骁龙数字底盘技术为 Stellantis 旗下 14 个汽车品牌的数百万辆汽车提供智能、可定制和沉浸式的车内体验。利用骁龙座舱平台和面向车载网联系统的 5G 功能，Stellantis 集团将能满足客户对于可持续升级的个性化和先进体验不断变化的需求。

通过采用覆盖几乎全部汽车域的高性能、低功耗骁龙汽车平台，该合作协议可助力 Stellantis 集团实现将全部软件域与高性能计算融合的计划，并有助于为 Stellantis 集团的战略性零部件供应链提供保障。

Stellantis 集团首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）表示：“Stellantis 集团与高通技术公司展开的技术合作，是我们富有激情与才华的团队与行业领军企业通过软件定义的方式变革汽车行业的又一例证。这将为我们的客户带来安全、个性化且始终连接的特性，更好地满足客户对品质生活的需求。作为半导体行业的领军企业，高通技术公司在汽车行业积累的广泛经验与其业务规模，将帮助我们纵向整合 Stellantis 集团全新平台的关键要素，同时更精细地管理整个电子供应链，获得最佳技术，从而支持 Stellantis 集团发挥产能潜力并实现 “Dare Forward 2030” 的战略规划。”

高通公司总裁兼首席执行官安蒙表示：“高通很荣幸能够扩大与 Stellantis 集团的合作，并为 Stellantis 旗下品牌的未来车型带来骁龙数字底盘解决方案，共同重新定义二十一世纪的汽车。通过打造囊括半导体、系统、软件与服务的完整开放式可扩展汽车平台，我们将助力 Stellantis 集团以及广泛的汽车生态系统引领汽车向数字化时代的转型。”

Stellantis 集团将利用下一代骁龙座舱平台，赋能亚马逊和富士康设计打造的 STLA SmartCockpit 中的车内通信和信息影音系统，将驾乘体验提升到全新水平。骁龙座舱平台不仅为座舱的触控和声控主机提供高清图形图像支持，更致力于打造全方位沉浸式车内体验，赋能整个座舱的顶级音频和超清晰语音通信。

骁龙座舱平台也将用于增强 STLA Brain，为操作便利性和安全性带来更高的数字化智能水平，并利用高度直观的人工智能（AI）特性助力增强车内个人助理功能：

支持 OTA 升级：通过持续的更新、升级和增强，包括按需特性与快速的车辆升级，如支持升级额外的动力或驾驶模式，使汽车随时间推移自然地演进和提升

支持个性化体验：利用 AI 适应客户广泛的使用偏好与习惯

提升用户体验：通过网联特性获得更高的连接速度和更高算力以支持未来升级

令用户期待且不断涌现的全新服务和解决方案

始终连接的体验

面向几乎全部车辆系统，通过 OTA 实现诊断与维修，提升用车体验

骁龙数字底盘解决方案将首先应用于玛莎拉蒂品牌，赋能 Stellantis 集团的下一代信息影音系统。