​动点出海获悉，新加坡医药科技初创公司 Us2.ai 近日宣布，在 A 轮融资中获得 1500 万美元。据透露，这笔资金由 IHH Healthcare 和 Heal Partners 联合领投，并由包括红杉印度、EDBI 和 Partech Ventures 在内的现有投资人以及新加入的 Pappas Capital 参投。

Us2.ai 在一份声明中表示，公司将利用这笔新入资金推动自身在美国、欧洲和亚洲市场的临床研究进展，并加强与全球领先的制药公司、研究实验室及医疗影像公司之间的业务往来。

Us2.ai 开发了一款人工智能超声心动图软件，目的是利用机器学习技术为市场提供一套解决方案。该软件可以自动处理超声心动图，并给出分析报告。与便携式回声设备结合后，它能够在两分钟内为患者提供完整和准确的心脏测量结果，从而实现病患及家属在不借助医生帮助的情况下，自主阅读超声心动图，由此速度更快且花费更低。

Us2.ai 的软件工具还可以帮助医生提高制定临床决策的效率及更方便地开展心血管疾病方面的临床试验。

如今，Us2.ai 的这套软件工作流程已获批专利，并在全球多个真实就诊环境中使用后证实有效。最近，该成果成功发表于《柳叶刀》杂志。

此外，Us2.ai 平台还将全球多个机构与成像实验室连接在一起。通过展开联手合作，使用分类与追踪观察等方法对来自匿名病患的不同情况展开队列研究，致力于进一步推动全球心脏病诊疗事业的发展。