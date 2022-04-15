大众汽车集团在第一季度成功推进其全球电动化攻势，全电动汽车交付量同比增长 65%。尽管半导体和线束出现供应瓶颈，但已交付 99,100 辆 BEV，高于去年第一季度的 60,000 辆。增幅最大的是中国市场，有 28,800 名客户买了由大众集团品牌制造的 BEV，比去年同期增长了四倍多。

在按地区划分的 BEV 交付量方面，欧洲仍然明显领先，前三个月有 58,400 辆汽车（占 59%）。在美国，集团向客户交付了 7,900 辆 BEV，占其全球 BEV 交付量的 8%。截至 3 月底，中国已交付 28,800 辆 BEV，是 2021 年第一季度的四倍多。这占集团全球 BEV 交付量的 29%。

截至 3 月底，大众汽车核心品牌向客户交付了 53,400 辆纯电动汽车（占比 54%）。紧随其后的是奥迪，拥有 24,200 辆汽车（占 24%），保时捷拥有 9,500 辆汽车（占 10%），斯柯达拥有 8,800 辆汽车（占 9%），西雅特/ CUPRA 拥有 2,200 辆汽车（占 2%）。

2022 年第一季度前 5 名 BEV 车型销量如下：

– Volkswagen ID.4 30,300 辆

– Volkswagen ID.3 13,000 辆

– Audi Q4 e-tron（包括 Sportback）10,700 辆

– Audi e-tron（包括 Sportback）10,300 辆

– Porsche Taycan（包括 Cross Turismo）9,500 辆