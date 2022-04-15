近日，第 23 届 MPLS, SD & AI Net World 大会在法国巴黎成功举办，业界专家汇聚一堂，分享了 IP 领域未来发展趋势的最新观点和见解。中兴通讯有线资深系统架构师刘爱华发表 “基于确定性小颗粒技术的时间敏感网络” 的主题演讲，并表示，TSN（Time-Sensitive Network，时间敏感网络）将成为工业自动化领域的局域以太网标准技术，TSN 信息孤岛要求通过城域传输网络基于确定性转发机制实现互联，MTN（Metro Transport Network，ITU-T 制定的城域传送网技术）将成为实现 TSN 城域互联的优秀解决方案，该技术已在 5G+垂直行业中得到应用和验证。

刘爱华指出，5G+垂直行业多种复杂应用场景层出不穷，高价值专线业务不断涌现，如远程工业控制、智能电网、数字城市等，带来了大量小带宽、软硬隔离结合、确定性低时延、高安全和高可靠的承载网络需求。中兴通讯提出的 TSN over 城域小颗粒技术解决方案，在统一的分组架构中支持 MB 级别小颗粒确定性精准连接，尤其通过 ITU-T MTN 扩展的 TDM 硬隔离技术可提供高安全隔离、高可靠的确定性小颗粒通道，适合 TSN 技术为代表的 L2/L3 确定性业务承载，能够满足有线高价值专线和 5G 垂直行业确定性应用的承载需求。刘爱华强调，采用该方案部署，运营商可以在一个物理网络上以最低的成本提供满足差异化业务需求的精准连接。

以中兴通讯南京滨江工业园区工业制造部的 5G 网络应用场景为例，刘爱华指出，通过采用 TSN over MTN 小颗粒技术方案，5G+智能制造的工业园区实现了精准连接和全数字化网络部署，承载多样化的工业自动化和云化应用。

中兴通讯表示，未来将持续推进 TSN over MTN 的小颗粒技术发展，与业内外合作伙伴共同推动 5G+垂直行业的融合创新，逐步实现物联网、大数据、人工智能、云计算等信息技术手段与行业服务结合的创新应用。