DEUS Automobiles、Italdesign 和 Williams Advanced Engineering 共同合作，打通了通往豪华电动超级跑车的道路。这种独特的合作伙伴关系体现了 DEUS 的雄心，即设计和创造一款电动超级跑车 Vayanne，成为驾驶情感的标杆。Vayanne 的设计理念于 2020 年在 DEUS Automobiles 开始成型，从一开始就体现了将永恒的精神与现代性相融合的理念，以及向 DEUS 的维也纳根源致敬。

Vayanne 是理念和承诺多方面合作的结果，其共同目标是生产汽车历史上第一辆超过 2,200 马力的电动汽车，同时提供舒适豪华的乘坐体验、出色的性能数据和最大的日常可用性超级跑车。该车拥有 12 厘米（4.7 英寸）的离地间隙和可用的超大内部空间，集性能和实用性于一身，同时 100 公里/小时（0-62 英里/小时）的起步加速时间不到 1.99 秒，名副其实多才多艺的超跑大师。

格栅的图案以六边形的形状为代表，这些六边形形状不断地相互交错，创造出天使翅膀被后部不间断的尾灯带包围的理想效果，进一步增加了汽车在前部的姿态的高级感。因此，冷却系统所需的气流和空气动力学性能得到保证，同时保持无穷大符号的独特形状。此外，对于每个风管都保持造型与对称一致，确保这些风管的角度在几何上对齐。这是 DEUS 和 Italdesign 造型和工程部门携手合作的结果，在设计和可行性之间不做任何妥协，并实现最佳性能。

Vayanne 的 100% 电动心脏配备了绿色环保内饰。为车内装饰选择的天然皮革在整个生产过程中结合了可持续的、技术先进的解决方案进行处理和生产，并坚定地致力于实现循环经济模式的零浪费。Vayanne 推出配置中的两种细微差别，白色和黑色，一方面展示了纯洁、完美、自然与优雅、技术和前卫之间的协同作用。

底盘利用了 Williams Advanced Engineering 在电气化、轻量化、创新底盘结构以及车辆和系统集成方面的专业知识。与 DEUS 的合作是一个令人兴奋的机会，可以展示 Williams Advanced Engineering 的电气化和生产能力，以及 Italdesign 的工程和造型设计制造能力。现在就是等待，看下这款超级跑车什么时候市售上路。